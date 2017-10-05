Организацию городского пространства в малых городах обсудят на форуме во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Межрегиональный форум "За красоту российских городов" пройдет в четверг во Владикавказе по инициативе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Об этом сообщается на сайте Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), на базе которого пройдет мероприятие.

Цель форума - не только развитие эстетического вкуса жителей, но и создание условий для проявления гражданской активности, отмечается в релизе. Форум станет площадкой для обмена опытом и мнениями среди специалистов относительно того, как можно организовать городское пространство, чтобы создать условия в малом городе для формирования центров социокультурного развития и привлечения туристов.

"5 октября в 11:00 на базе СОГУ состоится IV межрегиональный форум "За красоту российских городов". Инициатор и модератор форума - научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", общественный деятель, бывший министр экономики России Евгений Ясин", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие заместитель директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Валерий Гордин, доцент Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского Виталий Стадников, президент российского Комитета по селам и малым городам EKOBACT Ольга Севан и другие эксперты.