В Москве представили форму для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Форму участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре, представили в столичном парке "Зарядье" в среду.

Дизайн, устремленный в будущее

"Моей задачей как дизайнера XXI века было создать одежду для всех людей, которые будут на фестивале. Одежду, олицетворяющую время и может быть чуть-чуть дающую динамику вперед. Поэтому такие ярки цвета, такая калористика, такое настроение", - рассказал журналистам автор коллекции, дизайнер Игорь Чапурин на презентации, которая завершилась поздним вечером.

По его словам, для участников фестиваля созданы поло, худи, жилеты и бейзболки. "Для волонтеров приблизительно такая же история, для персонала немножко более сокращенный вариант", - уточнил он.

Чапурин отметил, что в рамках коллекции создана одежда для утренних и дневных мероприятий. "Есть варианты для вечера, потому что, когда молодежь собирается вместе, расходиться никогда не хочется", - добавил дизайнер.

"Создавая одежду для фестиваля, я, конечно, искал источники вдохновения в современном дизайне. Мы можем искать отсылки к прошлому, мы можем говорить и о Кандинском, и о Малевиче, но честно скажу, моей задачей как художника было создать очень современный и очень качественный продукт", - подчеркнул он.

Чапурин рассказал, что при создании одежды применялись самые современные технологии и материалы. "Я хочу показать современную Россию, я создаю современный дизайн современного государства", - поделился Чапурин.

Буйство красок

В презентации коллекции приняли участия посланники фестиваля. На импровизированный подиум вышла, в частности, телеведущая Алла Михеева, певец Митя Фомин, участницы шоу Comedy Woman Надежда Сысоева и Екатерина Варнава. Они были облачены в футболки, куртки и худи насыщенных ярких цветов.

"Учитывая, что это фестиваль для молодежи и студентов, мне кажется, что никакого ограничения в цветах не может. Это жизнь, это радуга, это то, что символизировал фестиваль всегда. Участвует больше 180 стран - это флаги, на которых есть все цвета, мыслимые и немыслимые", - рассказал журналистам Митя Фомин, облаченный в синюю форму, подготовленную для волонтеров.

Одежда для фестиваля должна радовать глаз, "это молодость, она должна цвести", сказал Фомин. Он также отметил удобство формы. "Одежда очень функциональная. У куртки, например, очень правильная подкладка, она тонка, но теплая", - подчеркнул он. По его словам, в комплект также входят сумки, "куда можно будет бросить спортивную форму, блокноты или электронные дивайсы", которые могут пригодиться при посещении различных мероприятий, подготовленных в рамках фестиваля.

Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, облаченная в желтый свитшот с фиолетовыми вставками и зеленым квадратом на рукаве, добавила, что в этой одежде вполне можно будет ходить и вне фестиваля. "В жизнь в такой одежде можно ходить, я кстати люблю свитшоты, я люблю такой стиль одежды", - поделилась она.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад- карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.