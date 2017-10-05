Определены победители первого чемпионата профмастерства "Абилимпикс" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 20 человек стали победителями первого в Дагестане регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета мероприятия.

"По итогам регионального чемпионата "Абилимпикс" медалистами стали более 20 человек, которые участвовали в номинациях "психология", "адаптивная физическая культура", "программирование", "массажист", "переводчик", "бисероплетение" и "лего-конструирование", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, дипломы победителей получили и участники презентационной компетенции "народные и художественные промыслы", которая была представлена в рамках паралимпиады.

Чемпионат "Абилимпикс" проходил 3 и 4 октября в городе Каспийск. Участие принимали 36 человек, которых оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.

Дагестан заботится о инвалидах

В Дагестане в последние годы делается многое, чтобы создать хорошие условия для жизни людей с ограниченными возможностями. Как отметил первый вице-премьер правительства Дагестана Анатолий Карибов, внимание к инвалидам - одно из важнейших направлений работы исполнительных органов власти.

"Внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья в республике увеличивается с каждым днем, мы занимаемся трудоустройством этой категории людей. Работают все - правительство, министерства, муниципалитеты, работодатели. И уровень этой работы в республике, в районе говорит о нашей цивилизованности: чем выше этот уровень - тем более наше общество цивилизованнее", - сказал ТАСС Анатолий Карибов.

Награды из рук чемпионов

Завершился чемпионат церемонией награждения тройки лучших в каждой из номинаций. Вручать дипломы победителям приехали депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев, российский боец UFC Ислам Махачев, чемпион мира по вольной борьбе Расул Газимагомедов, руководитель пресс-службы ФК "Анжи" Айдемир Даганов.

Окончание "Абилимпикс" в Дагестане получилось особо праздничным - ночное небо Каспийска осветил стозалповый салют.

Организатором нынешнего чемпионата выступило министерство труда и социального развития республики при поддержке регионального правительства и национального Союза "Абилимпикс Россия".