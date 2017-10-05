МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города, отметив, что столица республики является символом чеченского народа.

"Город Грозный! Символ чеченского народа, символ воли, мужества, стойкости, любви к своему Отечеству и беззаветной преданности Родине. Мы гордимся своей столицей, ее историей, верим в ее самое прекрасное будущее! С днем рождения, Грозный, с праздником, дорогие жители Грозного и всей Чечни!", - написал глава республики в Instagram.

Город Грозный! Символ чеченского народа! Символ воли, мужества, стойкости, любви к своему Отечеству и беззаветной преданности Родине. Символ, возрождённый Великим Ахматом-Хаджи при твёрдой и последовательной поддержке Президента России Владимира Путина. Это - город поднятый из пепла, осколков бомб, снарядов, ракет, поднятый из-под миллионов тонн завалов бетона и ржавого, разорванного огнём железа. Грозный - город, жизнь которого спас лидер народов Чечни Ахмат-Хаджи! Совсем недавно фактически этого города не было в реальной жизни. На его месте росли бурьян, бегали дикие звери. И когда весь мир перестал верить в возможность спасения истекающего кровью Грозного, Ахмат-Хаджи, выслушав всех скептиков, сделал очень короткое заявление: «Грозный возродится к жизни там, где он и был, никакого другого Грозного на другом месте не будет никогда! Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров оставил нам завет превратить Грозный в лучший город Земли! И мы с вами доказали верность данному завету, возродив, восстановив, построив заново Грозный. Мы вложили в него не просто труд тысяч дней и ночей, мы отдали ему свои сердца и души! И сегодня, в День Грозного, мы гордимся своей столицей, её историей, верим в её самое-самое прекрасное будущее! С днём рождения, Грозный! С праздником, дорогие жители Грозного и всей Чечни! #Кадыров #Ахмат #Россия #Чечня #Грозный Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Окт 4 2017 в 3:58 PDT

Кадыров подчеркнул, что город был возрожден первым президентом Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым при поддержке президента России Владимира Путина. "Это город поднятый из пепла, осколков бомб, снарядов, ракет, поднятый из-под миллионов тонн завалов бетона и ржавого, разорванного огнем железа. Ахмат-Хаджи Кадыров оставил нам завет превратить Грозный в лучший город Земли. И мы с вами доказали верность данному завету, возродив, восстановив, построив заново Грозный", - добавил политик.

5 октября Грозный отпразднует 199-летие. В День города состоятся 199 свадеб. Пройдут праздничный концерт, спортивные мероприятия, мотошоу, автопробег. На центральной площади столицы Чечни установят этногородок с демонстрацией традиционного уклада жизни предков чеченцев и дегустацией вайнахской кухни, вечером состоится салют.

Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на ее месте стал возводиться город. Сегодня Грозный - один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением свыше 250 тыс. человек.