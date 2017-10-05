Арктический кампус ДВФУ может появиться на одной из крупнейших полярных станций мира

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Студенты и молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут проводить арктические исследования на Северо-Восточной научной станции в поселке Черский, в перспективе там же может появиться Арктический кампус для работы научных групп университета, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"На станции студенты и молодые ученые университета смогут заняться изучением таяния мерзлоты, эмиссии парниковых газов, консервации гидратов, биоразнообразия, мониторингом загрязнения суши, атмосферы, окружающих морей и другими климатическими, биологическими, экологическими исследованиями. Как сообщил (проректор ДВФУ по научной работе) Кирилл Голохваст, в перспективе ДВФУ сможет разместить на станции собственную базу и основать Арктический кампус для работы научных групп университета", - говорится в сообщении.

Северо-Восточная станция расположена на крайнем северо-востоке Якутии и входит в тройку самых крупных арктических станций мира. Ее сотрудники занимаются изучением глобального потепления и восстановлением плейстоценовых ландшафтов, существовавших в Северном полушарии во времена последнего оледенения. Вблизи станции расположен известный Плейстоценовый парк.

"Наша задача - помочь вовлечь громадные территории Арктики в лоно цивилизации как настоящий природный резервуар, буферную систему, смягчающую глобальные изменения климата, как огромный ресурсный потенциал биологических и минеральных ресурсов для будущих поколений. Именно на это будут направлены совместные исследования, которые мы планируем с ДВФУ", - приводятся в сообщении слова руководителя станции, известного эколога, самого высокоцитируемого ученого России Сергея Зимова.

ДВФУ является одним из лидеров в области арктических исследований. В Инженерной школе работает центр "Арктика", который обеспечивает научное сопровождение новых проектов на шельфе северных морей. Ежегодно в университете проходит зимняя школа, где российские и иностранные студенты работают с природным льдом, изучают особенности строительства судов ледового класса и инженерных сооружений.

Дальневосточный федеральный университет стал центром исследования общественно-политических проблем арктического региона. Эти работы ведутся в рамках Совместного института по исследованию пограничных морей и Арктики, созданного Юридической школой ДВФУ в партнерстве с Шанхайским транспортным университетом (КНР).