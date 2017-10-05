Ресторан в Вашингтоне предложит посетителям пиццу в честь дня рождения Путина

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пиццу Hot Like Putin ("Острый, как Путин"), приготовленную в честь дня рождения российского президента Владимира Путина, предложит своим посетителям ресторан Ledo Pizza. Об этом корреспонденту ТАСС в среду рассказал менеджер пиццерии Тарик Диаб.
"Я знаю, что Путин - очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь. Акция продлится всего три дня - с 7 по 9 октября", - сказал он. В США 9 октября отмечают федеральный праздник - День Колумба, поэтому американцы отдыхают, помимо субботы и воскресенья, еще и в понедельник.
Пиццерия находится в старой части города - Джорджтауне - на Висконсин-авеню, одной из ключевых транспортных артерий столицы. "Мы расположены не так далеко от российского посольства. Его сотрудники часто приходят к нам. У нас есть постоянные клиенты среди россиян", - отметил менеджер.
Он подчеркнул, что "с уважением относится к русскоговорящей общине" Вашингтона. "Надеюсь, эта пицца порадует их. Моя работа заключается в том, чтобы радовать людей вне зависимости от того, откуда они родом", - пояснил Диаб.
"Пицца в русском стиле" будет стоить $22,5, продолжил менеджер. "Это первая наша пицца, в которой есть маринованные огурцы. Мы еще никогда не предлагали посетителям пиццу с маринованными огурцами, несмотря на то, что у нас большой выбор", - заметил Диаб.
Секрет пиццы, сказал он, заключается в фирменном соусе заведения. "Мы используем красный перец высокого качества и специи, которые придают пицце особый вкус. Они отлично сочетаются с мясом, луком и маринованными огурцами. Мы попытались найти баланс между соленым, острым и сладким", - подчеркнул Диаб.
Задумка выпечь "пиццу в русском стиле" появилась совершенно случайно, сказал менеджер. "Как-то раз пиццерия обслуживала торжественное мероприятие, проводимое русскоязычной общиной, и нас попросили приготовить "русскую пиццу", - поведал Диаб. - Я никогда не выпекал такую и поинтересовался, из каких продуктов мне ее приготовить. Мне перечислили говядину, лук, маринованные огурцы и специи для остроты. Я приготовил. Им понравилось".
Путин 7 октября отметит свое 65-летие.