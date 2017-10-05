В Гаване открылась выставка, посвященная 60-летию запуска первого спутника Земли

ГАВАНА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка "Первый в космосе", посвященная 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в среду в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны.

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Выставка рассказывает о родоначальниках советской космонавтики и об устройстве первого спутника и выведшей его на орбиту межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, вниманию посетителей представлена фотохроника подготовки и запуска космического аппарата. На одном из снимков запечатлена страница американской газеты со статьей под заголовком "Русские выиграли гонку, запустив спутник Земли".

Открывая экспозицию, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский напомнил, что над созданием первого спутника Земли работала большая группа советских ученых, во главе которых стоял Сергей Королев. "В 1957 году был сделан самый первый шаг в освоении космического пространства. Сегодня же, 60 лет спустя, жизнь уже просто невозможно представить без космических технологий", - указал Ярошевский.

Представитель Россотрудничества также отметил, что Куба присоединилась к Всемирной неделе космоса, которую в эти дни проводит ООН по случаю 60-й годовщины запуска спутника. В рамках этой недели запланированы различные презентации, лекции и выставки на космическую тематику.

Гаванский Музей революции не в первый раз становится местом проведения российских фотовыставок о космосе. В марте там была организована экспозиция под названием "Я - Чайка", посвященная 80-летию первой в мире женщины- космонавта Валентины Терешковой. В апреле жители кубинской столицы смогли увидеть снимки из архивов Роскосмоса: Россотрудничество представило выставку "Российский космос в XXI веке", приуроченную к Дню космонавтики.

Первый спутник Земли

Запуск первого искусственного спутника Земли был проведен 4 октября 1957 года, в 22:28 мск, с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас - космодром Байконур) с помощью переоборудованной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Космический аппарат получил название "Спутник-1".

Всего полет первого спутника продолжался 92 дня - до 4 января 1958 года, когда он сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Полет проходил по эллиптической орбите высотой 947 км в апогее (точка наибольшего удаления от Земли) и 288 км - в перигее (наименьшего). Всего "Спутник-1" совершил 1440 витков вокруг Земли и пролетел около 60 млн км.