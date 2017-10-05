Природные парки и водохранилище намерены создать в Дагестане в Год экологии

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Природные парки, репродукционный комплекс осетроводства и водохранилище планируют создать в Дагестане в 2017 году в рамках Года экологии. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"На 2017 год запланировано создание двух природных парков регионального значения "Джалган" в Дербентском районе и "Хунзахский" в Хунзахском районе, а также двух ООПТ (особо охраняемых природных территорий): лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна" в Кировском районе Махачкалы и озеро "Аджи" в Каякентском районе", - пояснил он.

Кроме того, по словам министра, для восстановления популяции осетровых видов рыб в Каспийском море на территории Мехтебских нерестово-выростных водоемов за счет средств федерального бюджета строится репродукционный комплекс осетроводства стоимостью 290 млн рублей и проектной мощностью 2 млн штук молоди осетровых видов рыб в год.

Также в рамках Года Каспия и водных ресурсов в Дагестане предусмотрена экологическая реабилитация озер Грязевого, Ак-Гёль, Аджи. Ведутся работы по восстановлению озер Малое Турали и Алтаусского, водного объекта "Муравейник", по строительству водохранилища в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе, запланировано строительство водохранилищ в Левашинском районе и в пределах муниципального образования город Южно-Сухокумск.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Существенная часть его плана посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и создания так называемой народной карты свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а также перевооружения российских предприятий и перехода на более зеленые технологии. Год экологии проходит в России второй раз за последние пять лет, впервые он проводился в 2013 году.