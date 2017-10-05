Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Природные парки и водохранилище намерены создать в Дагестане в Год экологии

Общество
5 октября, 9:22 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

На территории Мехтебских нерестово-выростных водоемов также будет построен репродукционный комплекс осетроводства стоимостью 290 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Природные парки, репродукционный комплекс осетроводства и водохранилище планируют создать в Дагестане в 2017 году в рамках Года экологии. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"На 2017 год запланировано создание двух природных парков регионального значения "Джалган" в Дербентском районе и "Хунзахский" в Хунзахском районе, а также двух ООПТ (особо охраняемых природных территорий): лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна" в Кировском районе Махачкалы и озеро "Аджи" в Каякентском районе", - пояснил он.

Кроме того, по словам министра, для восстановления популяции осетровых видов рыб в Каспийском море на территории Мехтебских нерестово-выростных водоемов за счет средств федерального бюджета строится репродукционный комплекс осетроводства стоимостью 290 млн рублей и проектной мощностью 2 млн штук молоди осетровых видов рыб в год.

Также в рамках Года Каспия и водных ресурсов в Дагестане предусмотрена экологическая реабилитация озер Грязевого, Ак-Гёль, Аджи. Ведутся работы по восстановлению озер Малое Турали и Алтаусского, водного объекта "Муравейник", по строительству водохранилища в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе, запланировано строительство водохранилищ в Левашинском районе и в пределах муниципального образования город Южно-Сухокумск.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Существенная часть его плана посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и создания так называемой народной карты свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а также перевооружения российских предприятий и перехода на более зеленые технологии. Год экологии проходит в России второй раз за последние пять лет, впервые он проводился в 2013 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
2
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
3
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Десять главных решений Госдумы за первый год работы
6
На арсенале под Винницей зафиксированы новые взрывы боеприпасов
7
МИД Канады: "Закон имени Сергея Магнитского" станет инструментом внешней политики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама