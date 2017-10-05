Эксперты: возврат природоведения в школы Дагестана укрепит экологическую грамотность детей

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Возвращение в школьную программу курса природоведения окажет положительное влияние на экологическую грамотность подрастающего поколения Дагестана, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

Как ранее сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, вопрос о возвращении в школьную программу курса природоведения должен быть решен в этом учебном году. Он также добавил, что считает "восстановление этого направления образования (природоведения - прим. ТАСС) в своих правах" одной из важных тем этого года наравне с вопросом о введении в школах курса астрономии. Идея введения курса, в котором бы школьники узнавали о родной природе, уже обсуждалась с Минобразования.

"К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время, подрастающее поколение очень мало знает о природе родного края, а, следовательно, не умеет ценить и беречь ее. Между тем, нам есть что беречь. Конечно же, я считаю, что возвращение в школьную программу курса природоведения окажет положительное влияние на экологическую грамотность подрастающего поколения", - сказал Карачаев.

По его словам, Минприроды Дагестана проводит активную работу по приобщению молодежи к делу охраны окружающей среды: издает книги для школ республики и детей дошкольного возраста. Кроме того, министерство ежегодно проводит конференции о проблемах рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, конкурсы, дни защиты от экологической опасности.

Проблем с кадрами нет

Как отметил Карачаев, все же "для достижения действительно значимых результатов в этом направлении необходимо внедрение в общеобразовательные стандарты систематизированной методики преподавания предмета "Экология" для старших классов и курса "Природоведения" для начальной школы".

"При этом я считаю, что преподаватели данных предметов должны делать особый акцент именно на экологической ситуации в том или ином субъекте, то есть преподносить детям материал с привязкой к имеющимся в данном регионе экологическим проблемам", - пояснил он, уточнив, что одной из самых наболевших и острых экологических проблем для Дагестана остается обращение с отходами производства и потребления.

По мнению начальника управления общего и профессионального образования Минобрнауки Дагестана Ларисы Абрамовой, возвращение природоведения в школьную программу не вызовет особых проблем, так как есть квалифицированные преподаватели, которые смогут правильно обучать этому предмету детей. Однако для этого придется поменять сетку часов уроков.

"В кадрах, я думаю, проблем не будет, потому что в начальной школе работают учителя, которые раньше вели этот предмет, а сейчас окружающий мир преподают. Проблема, как мне кажется, разве что с сеткой часов немножечко, и единственное, что есть ли у нас на сегодняшний день учебники, включенные в федеральный перечень именно природоведения, учебники - это первое требование", - пояснила она ТАСС, добавив, что сейчас в школьной программе вместо природоведения есть предмет окружающий мир.

Страна гор и моря

На сегодняшний день на территории Республики Дагестан статус особо охраняемых территорий регионального значения имеют 43 объекта, в том числе 12 государственных природных заказников, 2 природных парка, 27 памятников природы и 2 памятника природы местного значения общей площадью более 500 тысяч гектаров.

По данным Минприроды региона, наиболее востребованными в туристическом плане на сегодняшний день являются природный парк Верхний Гуниб, Сулакский каньон (это один из самых глубоких каньонов в мире, глубже знаменитого Великого каньона на плато Колорадо), Самурский лес, Кугский эоловый город (город, созданный природой, представляет собой останцы в виде башен, столбов, грибов и арок), бархан Сары- Кум (второй по размеру бархан в мире), Хучнинские водопады.

По мнению министра природных ресурсов и экологии республики, несмотря на то, что экологический туризм стал развиваться в республике сравнительно недавно, уже можно сказать, что это очень востребованное направление.