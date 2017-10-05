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Попавшие под реновацию в Москве дома эпохи конструктивизма и собор сносить не будут

Общество
5 октября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, здания сохранят, а изъявивших желание войти в программу реновации жильцов переселят в другие дома

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дома авторской архитектуры эпохи конструктивизма и объект культурного наследия - Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия, которые попали в финальный список программы реновации в Москве, будут сохранены. Об этом в четверг сообщила ТАСС председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

"Эти здания будут сохранены, а жильцы, которые изъявили желание войти в программу реновации, будут переселены", - сказала она.

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Накануне общественное движение "Архнадзор" обнаружило в утвержденном властями Москвы 3 октября списке сносимых домов объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и объект культурного наследия - Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия. Мосгорнаследие выступило за сохранение этих построек.

Рабочая группа при участии представителей Москомархитектуры, Мосгорнаследия, "Архнадзора" и Общественной палаты РФ заявила о намерении изучить перечень из попавших под реновацию 3 октября 37 домов на предмет исключения из него объектов, представляющих историческую, культурную и архитектурную ценность.

По словам Княжевской, в настоящее время из 5177 попавших в реновацию домов рабочая группа рассмотрела 600 объектов. Из их числа предлагается сохранить 200 исторических и градоформируюших домов. "Планируем в дальнейшем эти 37 домов, которые попали в программу реновации во вторник (3 октября - прим. ТАСС) также отсмотреть и дать свои предложения по сохранению. Финальный перечень этих домов будет предоставлен на рассмотрению мэру Москвы до конца октября", - пояснила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. 3 октября в программу включили 37 новых домов и исключили четыре вошедших ранее в перечень сносимых объектов.

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