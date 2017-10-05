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Васильева пожелала педагогам в День учителя работать без внутреннего выгорания

Общество
5 октября, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава Минобрнауки подчеркнула, что учителей в стране чествовали всегда

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева поздравила педагогов с их профессиональным праздником - Днем учителя - и пожелала им работать без внутреннего выгорания.

"Я бы хотела поздравить вас с вашим праздником. Я хочу пожелать возможности работать без внутреннего выгорания как можно дольше, чтобы вас радовали ваши семьи, ваши дети. Я хочу, чтобы было меньше ситуаций, которые отвлекают от вашего творчества", - сказала Васильева учителям в четверг на церемонии награждения победителей II всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

Министр подчеркнула, что учителей в  стране чествовали всегда, однако раньше праздник отмечался в первое воскресенье октября. "Я желаю, чтобы, несмотря на все трудности, которые у нас есть, вы поступательно двигались вперед", - заключила Васильева.

По данным Минобрнауки, в России работает 2,5 млн учителей в 43 тыс. школ.

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