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Минобрнауки намерено повысить историческую грамотность населения

Общество
5 октября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что население страны не разбирается в вопросах отечественной истории

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минобрнауки поставило задачу повысить историческую грамотность населения. Об этом в четверг заявила глава ведомства Ольга Васильева, выступая на церемонии награждения победителей II всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации".

"Сегодня перед нами стоит очень важная задача. Может она звучит тихо, скромно, но на самом деле она велика - повышение исторической грамотности", - отметила Васильева.

По ее словам, сегодня население страны не разбирается в вопросах отечественной истории. "Мы действительно безграмотны в области истории, особенно если учесть, что не за горами у нас и единый государственный экзамен по истории", - сказала министр.

Она подчеркнула, что решение о введении обязательного экзамена было вызвано объективными причинами. "Сразу напомню, что это не какая-то блажь моя, потому что я историк, мне так хочется, и давайте историю сдавать. Нет, это традиция, потому что нет ни одной страны в мире, я это подчеркиваю, где бы не сдавалась математика, отечественная история, родной язык и иностранный язык. Дальше все остальное: всевозможные тесты, другие конкурсные процедуры, поэтому вопрос исторической грамотности очевиден", - заключила Васильева.

Введение обязательного ЕГЭ по истории предполагается в 2020 году.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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