Васильева сделала прививку от гриппа в Доме правительства перед началом заседания кабмина

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр образования России Ольга Васильева прошла вакцинацию от гриппа в Доме правительства перед началом заседания кабинета министров.
"Я прививку делаю каждый год и вся моя семья. Я считаю, что это необходимо, а с учетом того, что грипп, который идет, это новый грипп, это сложный грипп, то я в данном случае как учитель считаю, что все должны быть привиты - учителя и дети. И обязательно пожилые люди", - сказала она журналистам.
Васильева также обратила внимание на тяжелые осложнения, которые обычно сопровождают эту болезнь и еще раз подчеркнула, что она сторонник вакцинации. "Если есть возможность что-то избежать, то лучше избежать", - заключила министр.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова выразила надежду, что благодаря вакцинации удастся избежать серьезных осложнений от гриппа с преобладанием штамма H1N1 в этом эпидемиологическом сезоне. "Сейчас мы во всеоружии, у нас четыре российских вакцины, они все очень высокого качества, они безопасные", - уточнила она. "Поэтому мы надеемся на то, что мы, увеличивая охват прививками, просто уменьшим и число заболевших, и число осложненных форм", - добавила глава Минздрава. "Надеемся, что если нас население само не подведет, и [люди] активно пойдут на иммунизацию, нам удастся избежать каких-то сложных форм, трудноизлечимых", - пояснила Скворцова.