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Правительство вводит правила дистанционной продажи лекарств

Общество
5 октября, 11:43 UTC+3

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что такой шаг сделан для защиты граждан от подделок

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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство вводит правила дистанционной торговли медпрепаратами, чтобы избежать продажи подделок. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной <...> розничной торговли", - сказал он.

На обсуждение кабинета министров сегодня вынесены поправки в ряд законов, которые регулируют розничную торговлю лекарствами дистанционным способом.

"Продавать (дистанционным способом - прим. ТАСС) можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского ветеринарного применения. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами", - сказал премьер. Он отметил, что торговать в розницу через интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Аптечные сайты, которые будут нарушать эти правила, подлежат закрытию, "они будут блокироваться в досудебном порядке и включаться в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию", заметил он.

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