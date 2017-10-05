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РФ заинтересована в скорейшем открытии культурного центра в Кабуле

Общество
5 октября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В МИД РФ также обратили внимание на усилия, предпринятые представительством Россотрудничества в Кабуле для повышения уровня защищенности Российского центра науки и культуры

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва заинтересована в скорейшем открытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле, однако сроки начала его работы пока не определены. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"В Москве заинтересованы в скорейшем открытии центра, призванного стать символом дружбы и сотрудничества между двумя странами, - указали в министерстве. - Точные сроки начала полноценной работы центра, а также планируемый уровень российской и афганской делегаций на церемонии официального открытия комплекса РЦНК пока не определены и будут прорабатываться в увязке с решением проблемы физической охраны центра".

В российском дипведомстве также обратили внимание на усилия, предпринятые представительством Россотрудничества в Кабуле для повышения уровня защищенности РЦНК. "Возникшие в июне этого года проблемы, связанные с попыткой афганской стороны демонтировать защитные конструкции вокруг комплекса, урегулированы, - отметили в МИД РФ. - На данном этапе афганские правоохранительные органы укрепили физическую охрану комплекса, удвоили количество круглосуточных постов по его периметру".

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