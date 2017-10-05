РФ заинтересована в скорейшем открытии культурного центра в Кабуле

Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю на турнире в ПекинеСпорт 5 октября, 13:25
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 5 октября, 13:22
Полиция арестовала главу оргкомитета ОИ-2016 Нузмана по подозрению в коррупцииСпорт 5 октября, 13:13
Сорокин: система безопасности ЧМ-2018 не дала сбоев во время приезда английских фанатовСпорт 5 октября, 13:11
Власти завершили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в СочиОбщество 5 октября, 13:10
Роспотребнадзор зафиксировал первый в сезоне случай свиного гриппа в РоссииОбщество 5 октября, 13:08
ФИФА: безопасность на ЧМ-2018 будет организована качественноСпорт 5 октября, 13:05
Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в ближайшие дниОбщество 5 октября, 13:01
Смит: временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге странные, но с них потрясающий видСпорт 5 октября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва заинтересована в скорейшем открытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле, однако сроки начала его работы пока не определены. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.
"В Москве заинтересованы в скорейшем открытии центра, призванного стать символом дружбы и сотрудничества между двумя странами, - указали в министерстве. - Точные сроки начала полноценной работы центра, а также планируемый уровень российской и афганской делегаций на церемонии официального открытия комплекса РЦНК пока не определены и будут прорабатываться в увязке с решением проблемы физической охраны центра".
В российском дипведомстве также обратили внимание на усилия, предпринятые представительством Россотрудничества в Кабуле для повышения уровня защищенности РЦНК. "Возникшие в июне этого года проблемы, связанные с попыткой афганской стороны демонтировать защитные конструкции вокруг комплекса, урегулированы, - отметили в МИД РФ. - На данном этапе афганские правоохранительные органы укрепили физическую охрану комплекса, удвоили количество круглосуточных постов по его периметру".