РФ заинтересована в скорейшем открытии культурного центра в Кабуле

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва заинтересована в скорейшем открытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле, однако сроки начала его работы пока не определены. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"В Москве заинтересованы в скорейшем открытии центра, призванного стать символом дружбы и сотрудничества между двумя странами, - указали в министерстве. - Точные сроки начала полноценной работы центра, а также планируемый уровень российской и афганской делегаций на церемонии официального открытия комплекса РЦНК пока не определены и будут прорабатываться в увязке с решением проблемы физической охраны центра".

В российском дипведомстве также обратили внимание на усилия, предпринятые представительством Россотрудничества в Кабуле для повышения уровня защищенности РЦНК. "Возникшие в июне этого года проблемы, связанные с попыткой афганской стороны демонтировать защитные конструкции вокруг комплекса, урегулированы, - отметили в МИД РФ. - На данном этапе афганские правоохранительные органы укрепили физическую охрану комплекса, удвоили количество круглосуточных постов по его периметру".