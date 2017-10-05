Омские пожарные спасли кота, просидевшего в вентиляционной шахте четыре дня

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Омские пожарные спасли из вентиляционной шахты провалившегося кота. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Омской области, "кот просидел в вентиляционной шахте десятиэтажного дома в Кировском округе Омска почти четверо суток".
Жители дома пытались спасти его самостоятельно, но все их попытки успехом не увенчались. "На помощь коту пришли спасатели, жительница одной из квартир разрешила сделать в стене своей квартиры небольшой проем. В результате кота извлекли из шахты", - рассказали в ГУ МЧС.
Хозяин животного так и не объявился, но после спасения у него появилась новая хозяйка - кота забрала к себе жительница этого же дома.