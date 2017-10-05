Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омские пожарные спасли кота, просидевшего в вентиляционной шахте четыре дня

Общество
5 октября, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Спасатели достали животное из шахты через небольшой проем в одной из квартир дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Омские пожарные спасли из вентиляционной шахты провалившегося кота. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Омской области, "кот просидел в вентиляционной шахте десятиэтажного дома в Кировском округе Омска почти четверо суток".

Жители дома пытались спасти его самостоятельно, но все их попытки успехом не увенчались. "На помощь коту пришли спасатели, жительница одной из квартир разрешила сделать в стене своей квартиры небольшой проем. В результате кота извлекли из шахты", - рассказали в ГУ МЧС.

Хозяин животного так и не объявился, но после спасения у него появилась новая хозяйка - кота забрала к себе жительница этого же дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
5
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама