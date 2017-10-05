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Около тысячи школьников Чечни прошли тренинги по языкознанию, литературе и истории России

Общество
5 октября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Занятия проводили студенты педагогических вузов из Грозного, Москвы и Ставрополя

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Студенты Грозненского педагогического университета, Московского педагогического университета и его ставропольского филиала провели для школьников Чечни тренинги по языкознанию, литературе, истории и культуре России, участие в них приняли около тысячи учащихся школ региона. Об этом сообщил ТАСС в четверг проректор Грозненского педуниверситета Абдулбек Вахаев.

"В Чеченской Республике завершила работу экспедиция студенческих отрядов по первому в стране пилотному проекту повышения знания русского языка, разработанному в Московском педагогическом университете <...> Студенты в качестве вожатых реализовывали проект в сентябре со школьниками всех возрастов, кроме учащихся 10-х и 11-х классов. Удалось охватить, по моим оценкам, около 1 тыс. детей, которые во время оздоровительного отдыха в круглогодичных лагерях... получали уроки и тренинги в виде игр, развлекательных занятий по языкознанию, литературе, истории и культуре России", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "в Чечне проблемы незнания русского языка нет, но мы хотели таким образом внести свой вклад в то, чтобы наши школьники знали его еще лучше".

Вахаев отметил, что не только школьники смогли повысить уровень знания русского языка, но и студенты педагогических вузов получили отличную практику. "Московский педагогический университет - одна из ключевых площадок для разработки и реализации подобных проектов, с Грозненским педагогическим университетом подписано соглашение о сотрудничестве между вузами, у нас давние и тесные контакты. Мы надеемся, что пилотный проект будет продолжен, потому что он эффективен и востребован: охватили около 1 тыс. учащихся, но в Чечне более 300 тыс. школьников", - сказал он.

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