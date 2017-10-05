Финансирование муниципалитетов Севастополя увеличится вдвое в 2018 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют с 2018 года расширить полномочия десяти городских муниципальных образований и увеличить их финансирование более чем в два раза. Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"В этом году у нас было примерно 180 млн рублей, в следующем году это будет уже 400 млн рублей, по сельским населенным пунктам и муниципальным округам дополнительные полномочия, которые будут предоставлены, это сельские дороги (ремонт и содержание), на это мы порядка 150 млн рублей направим", - сказал Овсянников.

Губернатор отметил, что не все муниципалитеты справляются с возложенными на них обязанностями, и он готов к соответствующим кадровым решениям относительно тех глав муниципалитетов, которые не справляются, до конца года. "Мы определили лучших и тех, кто отстает. Отстают Гагаринский и Терновский муниципальные округа - санитарная очистка не проводится, площадки (детские и спортивные) не строятся, зеленые насаждения не делаются", - пояснил Овсянников.

Ранее сообщалось, что муниципальные образования с 1 апреля 2017 года получили расширенные полномочия и соответствующее финансирование на их осуществление. От городской власти в адрес муниципалитетов, в частности, перешли полномочия по санитарной очистке территорий, вывозу мусора, обустройству зеленых зон и другие.