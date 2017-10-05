Роспотребнадзор зафиксировал первый в сезоне случай свиного гриппа в России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый в новом сезоне случай заболевания гриппом H1N1 зафиксирован в одном из южных регионов России у семьи из четырех человек, включая беременную женщину. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1... Важно, что вирусы гриппа уже есть на нашей территории - семейный очаг из четырех человек: взрослая женщина, двое маленьких детей и ее беременная дочь", - сказала Попова.

Она уточнила, что данный групповой очаг зафиксирован в одном из южных регионов России. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, заболевшая женщина старшего поколения недавно вернулась из Саудовской Аравии.

Попова отметила, что ситуация благополучно купирована, все заболевшие постепенно выздоравливают. Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что рост вируса H1N1 наблюдается в Китае и в южном полушарии. "Для того, чтобы ситуацию стабилизировать, все медицинские учреждения приводятся в боевую готовность", - сказала Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года, штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.