Роспотребнадзор зафиксировал первый в сезоне случай свиного гриппа в России

Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю на турнире в ПекинеСпорт 5 октября, 13:25
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 5 октября, 13:22
Полиция арестовала главу оргкомитета ОИ-2016 Нузмана по подозрению в коррупцииСпорт 5 октября, 13:13
Сорокин: система безопасности ЧМ-2018 не дала сбоев во время приезда английских фанатовСпорт 5 октября, 13:11
Власти завершили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в СочиОбщество 5 октября, 13:10
Роспотребнадзор зафиксировал первый в сезоне случай свиного гриппа в РоссииОбщество 5 октября, 13:08
ФИФА: безопасность на ЧМ-2018 будет организована качественноСпорт 5 октября, 13:05
Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в ближайшие дниОбщество 5 октября, 13:01
Набиуллина назвала вариантом стратегии развития объединение Бинбанка и "ФК Открытие"Экономика и бизнес 5 октября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый в новом сезоне случай заболевания гриппом H1N1 зафиксирован в одном из южных регионов России у семьи из четырех человек, включая беременную женщину. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1... Важно, что вирусы гриппа уже есть на нашей территории - семейный очаг из четырех человек: взрослая женщина, двое маленьких детей и ее беременная дочь", - сказала Попова.
Она уточнила, что данный групповой очаг зафиксирован в одном из южных регионов России. По имеющейся у Роспотребнадзора информации, заболевшая женщина старшего поколения недавно вернулась из Саудовской Аравии.
Попова отметила, что ситуация благополучно купирована, все заболевшие постепенно выздоравливают. Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что рост вируса H1N1 наблюдается в Китае и в южном полушарии. "Для того, чтобы ситуацию стабилизировать, все медицинские учреждения приводятся в боевую готовность", - сказала Попова.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года, штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.