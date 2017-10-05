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К концу года казаки будут охранять все школы Кубани

Общество
5 октября, 12:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Вениамин Кондратьев подчеркнул важность воспитания молодежи в духе казачества

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Все школы Краснодарского края к концу года станут охранять казаки. Об этом в четверг заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на Всероссийском форуме казаков, который проходит в Краснодаре.

"Все школы, которые доступны нам, 60% (на данный момент), казаки охраняют, до конца года 100% будут охраняться (казаками - прим. ТАСС). Ребенок, которого на входе в школу встречает казак, понимает, что казак с раннего детства его защищает", - сказал Кондратьев.

Губернатор отметил особую важность воспитания молодежи в духе казачества. "На прошлой неделе мы создали Союз казачьей молодежи, и он уже активно шагает по Кубани. Сегодня на Кубани во всех школах есть казачий класс. Всего в Краснодарском крае работают семь кадетских корпусов и 26 казачьих школ, и очередь туда такая, что мы пока не можем всех принять", - отметил глава Кубани.

По его словам, на сегодняшний в бюджете на кубанское казачество заложено 1,1 млрд рублей, в том числе на охрану улиц и общественного порядка. "Патрули (несут службу - прим. ТАСС) сегодня в Геленджике, Анапе, Сочи, на набережных, и люди говорят за это спасибо", - сказал Кондратьев.

По его мнению, "нужно превращать казачество из парадного в огромную силу, которая может влиять на жизнь, на общественные явления, в том числе и на политические события, которые происходят в регионе". "Нужно сделать реальные последовательные шаги, чтобы люди верили в казачество и понимали, что оно - реальная сила, которая может прийти на помощь и защитить людей. Вот такое казачество должно быть - реальное", - подчеркнул губернатор.

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