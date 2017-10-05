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Песков напомнил сторонникам Навального о законодательстве о митингах

Общество
5 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал запланированные на 7 октября акции блогера

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запланированные на 7 октября митинги сторонников блогера Алексея Навального, напомнил о необходимости следовать законодательству, регламентирующему эту сферу.

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"Существует законодательство на сей счет. И правила проведения различных акций регламентированы действующим законодательством. Нарушение этого законодательства преследуется по закону. Здесь все достаточно очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не ожидают ли в Кремле новых столкновений и беспорядков в связи с тем, что в ряде регионов местные власти не разрешили Навальному провести митинги.

Ранее сообщалось, что Навальный предложил своим сторонникам провести акции протеста в 80 городах России 7 октября. В ряде городов местные власти, по данным СМИ, проведение митингов не согласовали.

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