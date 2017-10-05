Миронов предлагает приравнять учителей к госслужащим по уровню зарплат и льгот

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" разработали и намерены внести в ближайшее время в Госдуму проект закона, предполагающий уравнять учителей по уровню зарплат и льгот с госслужащими. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе справороссов.

Как уточнил лидер фракции Сергей Миронов, слова которого также приводит пресс-служба, законопроект направлен на всестороннюю поддержку педагогов и повышение социального статуса учителя. "Частью мер поддержки, указанных в законопроекте, сегодня пользуются наши чиновники. Убежден, что для государства гораздо важнее развивать систему образования, нежели поддерживать бюрократию. Этим законопроектом мы реализуем программное требование нашей партии: по уровню льгот и зарплат наши учителя и врачи должны быть приравнены к государственным служащим", - подчеркнул лидер справороссов.

По словам Миронова, проектом предусматривается обширный перечень мер социальной поддержки. В частности, речь идет о праве педагогов на сокращенный рабочий день и более длительные отпуска, на внеочередное предоставление жилья нуждающимся, досрочную страховую пенсию и 50-процентную компенсацию санаторно-курортного лечения.

Согласно законопроекту, как отметил глава "Справедливой России", оклады педагогических работников должны быть повышены уже с 1 января 2018 года: в сфере дошкольного, школьного, профессионального образования - до 100% от средней зарплаты по региону, в сфере высшего образования - до 150%. "Этой инициативой мы предлагаем декларации об авторитете и значимости профессии учителя подтвердить конкретными мерами социальной поддержки и финансовыми гарантиями, в частности, реальным повышением зарплат", - сказал он.

Инициатива также содержит ряд мер, направленных на привлечение в профессию молодых специалистов. К примеру, если выпускник вуза приходит работать в сельскую школу, ему должны выплачиваться "подъемные" в 200 тыс. рублей. Правда, если молодой педагог увольняется в течение пяти лет, субсидию придется вернуть, добавил Миронов.

В ближайшее время законопроект будет направлен на получение отзыва в правительство, сообщил глава фракции.