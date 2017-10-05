СЖР: нарушения прав российских СМИ на Украине стали тенденцией

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Нарушения прав российских СМИ на Украине являются тенденцией. Об этом в четверг заявили в Союзе журналистов России (СЖР) в связи с выдворением сотрудника НТВ Вячеслава Немышева с территории Украины.

"Список наших коллег, задержанных, и в том числе депортированных из страны, продолжает пополняться, и, очевидно, что такая политика в отношении российских СМИ является не случайностью, а тенденцией", - указали в СЖР.

В союзе ситуацию с Немышевым расценили как "очередное звено в длинной цепи нарушений прав российских журналистов, работающих на Украине".

Немышев уже вернулся в Россию. Как сообщил ТАСС источник в погрануправлении Брянской области, журналиста встретили российские пограничники.

Немышев вышел на связь с каналом НТВ и рассказал, что пять часов находился в полицейском участке, после чего сотрудники Службы безопасности Украины отвезли его к границе. Немышеву запретили въезд на Украину сроком на три года.

Журналист был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение, сообщили в пресс-службе СБУ. По ее данным, во время установления личности было выявлено аккредитационное удостоверение "фейкового "Министерства информационной политики ДНР", так называемая "военная аккредитация". Это стало основанием для проверки задержанного и последующего выдворения из страны.