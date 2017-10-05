Власти НАО упростили порядок компенсации проезда на лечение за пределы муниципалитетов

АРХАНГЕЛЬСК, 5 октября. /ТАСС/. Порядок компенсации стоимости проезда к месту лечения или обследования здоровья за пределы муниципалитета или региона проживания упрощен в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщила в четверг пресс-служба окружной администрации.

"Для жителей Ненецкого округа, которые едут на лечение или обследование за пределы своего муниципалитета или региона, упростили порядок предоставления компенсации стоимости проезда. Соответствующий документ принят администрацией НАО", - говорится в сообщении.

По новому порядку компенсации будут оплачиваться транзитные перелеты. Ранее, например, если пациент купил авиабилет в Москву или Санкт-Петербург через Архангельск, это считалось отклонением от маршрута. Компенсация начисляется только по экономичному тарифу в размере 100%, в том числе и при предоставлении билетов бизнес-класса.

Установлен конкретный срок перечисления средств: деньги должны поступить не позднее чем через 20 дней после выхода распоряжения о предоставлении компенсации. Ранее срок не был регламентирован. Решение о предоставлении или отказе в компенсации принимается в течение 30 рабочих дней.

Компенсация транспортных затрат полагается всем жителям НАО, которые направлены лечащим врачом для получения специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи, консультации и медицинской реабилитации в медицинские организации за пределами региона. Жителям сельских поселений стоимость проезда компенсируются при направлении на лечение в Нарьян-Мар.

Данная мера социальной поддержки действует с 2008 года, в этом году ею уже воспользовались 3088 жителей НАО. Из окружной казны им было перечислено 52,5 млн рублей. В 2016 году бюджет НАО компенсировал затраты на проезд к месту лечения и обратно 4366 гражданам. Затраты окружной казны составили 63,9 млн рублей.