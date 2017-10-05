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Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Общество
5 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Температура в столице составит 9-11 градусов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Балтийский циклон будет определять погоду в столичном регионе в ближайшие дни. Как сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ, в Москве и Подмосковье будет дождливо и ветрено.

"Циклон с центром над Балтийским морем обеспечит дождливую и ветреную погоду с температурой, близкой к климатической норме", - отметил представитель метеослужбы. Атмосферное давление будет падать.

В пятницу, 6 октября, центр циклона будет перемещаться по северной половине Центрального федерального округа, в том числе по Московской области. Ночью по области местами прогнозируется туман. Дожди продолжатся, днем местами они будут сильными. Показания термометров существенно не изменятся - в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11 градусов тепла.

Такими же они будут и в субботу. Ночью пройдет небольшой дождь, юго-западный ветер местами будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем циклон быстро будет уходить на северо-восток, атмосферное давление вырастет до нормального, небольшой дождь пройдет лишь местами.

В воскресенье, 8 октября, обойдется без осадков и сильных порывов ветра. Ночью ожидается 5-7 градусов в Москве и 2-7 градусов по области, днем воздух прогреется до 10-12 и 8-13 градусов соответственно.

В начале новой рабочей тоже ожидаются дожди. В понедельник, 9 октября, ночью прогнозируется 2-7, днем 8-13 градусов, во вторник, 10 октября, ночью будет от 4 до 9 , днем - от 6 до 11 градусов.

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