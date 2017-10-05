В Японии зафиксировали необычное природное явление - воронкообразное облако

ТОКИО, 5 октября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Необычное природное явление - воронкообразное облако - зафиксировали в японской префектуре Ниигата на побережье Японского моря. Видео, снятое очевидцем из своего дома, размещено в Twitter портала о погоде Weather News Japan.

На нем видно, как вытянутое облако, похожее на след от реактивного самолета, постепенно поднимается вверх и уходит за грозовую тучу. Это произошло перед тем как пошел дождь, поскольку на фоне отчетливо слышны раскаты грома.

Многие японские пользователи сравнивали необычное явление со змеей или угрем, поскольку облако извивалось перед тем как пропасть из вида. Другие вспомнили аниме "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки, где один из героев превращался в белого дракона. За несколько дней видео набрало несколько десятков тысяч просмотров в интернете.

Как отмечают метеорологи, такие воронкообразные облака состоят из капель конденсированной воды, а вытянутую форму им предает вертикальный закручивающийся поток ветра. Если они достигнут земли, то могут перерасти в торнадо. Однако такое происходит далеко не всегда.

Для Японии более характерно образование смерчей, которые в отличие от торнадо не имеют прямого отношения к грозовым облакам, а возникают от резкого перемещения потоков холодного воздуха в более теплую область у поверхности суши или воды.