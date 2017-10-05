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Участники форума казачьих обществ обсудят создание Всероссийского казачьего войска

Общество
5 октября, 14:04 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Отмечается, что в реестровых казачьих войсках России насчитывается более 500 тыс. человек

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Представители 11 реестровых казачьих войск России обсудят на первом Всероссийском форуме казачьих обществ инициативу кубанских казаков о создании Всероссийского казачьего войска, сообщил в четверг на церемонии открытия форума атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Первый Всероссийский форум казачьих обществ открылся в Краснодаре в четверг, форум будет работать два дня.

"По результатам пленарного заседания и круглых столов, я уверен, мы выработаем понимание и единый подход к оказанию поддержки казачьим обществам во всех реестрах. Мы выработаем единое понимание, как во всех реестровых войсках организовывать несение государственной службы, патриотического воспитания, непрерывного казачьего обучения, взаимодействие с Русской православной церковью. И конечно, наступил тот период, что пора нам, всем реестровым казачьим войскам, объединиться в одно Всероссийское реестровое казачье войско. Мы должны быть едины, мощны и сильны", - обозначил задачи съезда Долуда.

По словам кубанского атамана, в настоящее время во всех реестровых казачьих войсках России насчитывается более 500 тыс. человек.

Второй главной темой форума станет обсуждение проекта федерального закона о казачестве. "Проект федерального закона подготовлен Кубанским казачьим войском по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день эта работа закончена, и в ближайшее время проект будет передан в Федеральное агентство по делам национальностей для того, чтобы не позже первого квартала 2018 года он уже был направлен в Государственную думу", - сказал Долуда.

"Естественно, что витает в воздухе идея объединения реестровых казачьих войск. Есть инициатива Кубанского казачьего войска по закону о казачестве, все это будем обсуждать и выйдем на какие-то решения", - сказал журналистам после церемонии открытия форума руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

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