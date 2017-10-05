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В Заполярье более 100 специалистов России и Скандинавии обсудят проблему экологии Арктики

Общество
5 октября, 14:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, октября. /ТАСС

Как отметил вице-губернатор Мурманской области Алекснй Тюкавин, в 2017 году отмечается 25-летний юбилей сотрудничества России и Норвегии в области природоохраны

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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества открылись в четверг в Никеле Мурманской области. Основной темой встреч станет экология Арктики, сообщил на церемонии открытия первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

"Повестка VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества посвящена вопросам природного и культурного наследия Арктики, реализации международных проектов в сфере экологии и природоохранной деятельности", - сказал вице-губернатор.

Он отметил, что выбор тематики не случаен: в России 2017 год объявлен Годом экологии. Кроме того, в этом году отмечается 25-летний юбилей российско-норвежского сотрудничества в области природоохраны. Другая особенность открывшихся Дней сотрудничества в том, что они впервые проходят в визит-центре заповедника "Пасвик", открытого в начале этого года.

Как отметил Тюкавин, реализация проекта визит-центра - яркий пример конструктивного сотрудничества заповедника с компанией "Норникель", федеральными, региональными и муниципальными властями. "Уже сегодня это активная международная площадка и база для реализации разнообразных программ, в том числе программ экологического просвещения жителей приграничных районов России, Норвегии и Финляндии", - сказал замглавы региона.

В двухдневной программе принимают участие более ста представителей России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Среди них как представители власти, так и специалисты по экологии.

Начались Дни сотрудничества с открытия выставки плакатов, посвященных 25-летию российско-норвежского природоохранного сотрудничества. Далее участники будут обсуждать международное сотрудничество в Арктике, реализация социальных программ в сфере экологии, работу особо охраняемых природных территорий Арктики, их природное и культурное наследие.

Встречи будут продолжены в пятницу. В повестке мероприятия - заседание Совета Северных приграничных территорий, обсуждение особенностей бизнес-сотрудничества в приграничных районах, конференция "Экологическое образование и просвещение - путь к сохранению Арктики".

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