Москва встала в 7-балльных пробках из-за дождя

Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноябряСпорт 5 октября, 14:58
Счастье работать в КозельскеВ стране 5 октября, 14:55
Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во ФранцииКультура 5 октября, 14:48
В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снегВ стране 5 октября, 14:48
Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"Политика 5 октября, 14:41
По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручкиНовости партнеров 5 октября, 14:27
Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетовНовости партнеров 5 октября, 14:20
Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тоннТранспорт 5 октября, 14:08
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроКультура 5 октября, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Загруженность московских дорог по данным на 13:30 мск оценивается в 7 из 10 возможных баллов. Как сообщили ТАСС в аналитическом центре "Яндекс.Пробки", для данного времени суток плотность автомобильного потока превышает показатели на 3 балла.
"Пробки в Москве оцениваются в 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно. В ближайшие пять часов на дорогах также будут серьезные затруднения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина возникновения транспортных заторов - дождливая и ветреная погода, которая с утра наблюдается в столице.
По данным информационного центра столичного департамента транспорта, в настоящее время наблюдаются затруднения на внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе, а также от улицы Капотня до Варшавского шоссе. Снижены скорости на внешней стороне МКАД от Новокуркинского шоссе до улицы Староспасская. Трудно проехать в сторону центра на Дмитровском, Ленинградском и Можайском шоссе.
Ранее в Росгидромете ТАСС сообщили, что четверг в московском регионе будет пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области будет 6-11 градусов. Ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.