Москва встала в 7-балльных пробках из-за дождя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Загруженность московских дорог по данным на 13:30 мск оценивается в 7 из 10 возможных баллов. Как сообщили ТАСС в аналитическом центре "Яндекс.Пробки", для данного времени суток плотность автомобильного потока превышает показатели на 3 балла.

"Пробки в Москве оцениваются в 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно. В ближайшие пять часов на дорогах также будут серьезные затруднения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причина возникновения транспортных заторов - дождливая и ветреная погода, которая с утра наблюдается в столице.

По данным информационного центра столичного департамента транспорта, в настоящее время наблюдаются затруднения на внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе, а также от улицы Капотня до Варшавского шоссе. Снижены скорости на внешней стороне МКАД от Новокуркинского шоссе до улицы Староспасская. Трудно проехать в сторону центра на Дмитровском, Ленинградском и Можайском шоссе.

Ранее в Росгидромете ТАСС сообщили, что четверг в московском регионе будет пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура воздуха в Москве составит 9-11, по области будет 6-11 градусов. Ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.