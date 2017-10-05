Число заключивших энергосервисные контракты соцобъектов Ижевска выросло в семь раз

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сорок пять детских центров Ижевска по итогам 2016 года заключили энергосервисные контракты (особая форма договора, направленная на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение), что в семь раз превышает показатели 2014 года. Об этом заявил в четверг глава города Юрий Тюрин в Москве на Международном саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, который прошел в рамках энергонедели.

"Если в 2014 году мы только на шести детских центрах эти энергосервисные контракты опробовали, то в 2016 году уже на 45. В 2017 году мы этот темп будем выдерживать", - сказал он.

По словам Тюрина, вопрос расхода энергоресурсов на социальных объектах, прежде всего в детских садах и школах, является наиболее актуальным. Он добавил, что энергосервисные контракты - хорошее решение этого вопроса. "Есть хороший эффект, но эффект только в том случае, если работы ведутся по реконструкции здания. В первую очередь это замена окон на пластиковые, утепление крыш, стен и так далее - вот это мы в параллели делаем", - уточнил глава Ижевска.

Тюрин отметил, что в этом году впервые в школах Ижевска применили световоды (закрытое устройство для направленной передачи света - прим. ТАСС). Они были внедрены на тех участках, где нет естественного освещения в коридорах. По словам главы города, кроме снижения энергопотребления это создает комфорт. Он уточнил, что такие участки еще есть в школах города, поэтому опыт будет распространяться.

Глава города заявил, что в течение четырех лет городские власти рассчитывают устранить проблемные места в системе теплоснабжения. Тюрин заверил, что до 2032 года город будет иметь сеть энергоэффективного теплоснабжения и горячего водоснабжения.