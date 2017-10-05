Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Симоньян: телеканал RT в США может быть признан иностранным агентом до 17 октября

Общество
5 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Главный редактор телеканала добавила, что, если RT не сделает этого в установленный срок, последуют аресты сотрудников и имущества

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Телеканал RT в США до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Смотрите также

RT не подтверждает информацию о своем исключении из премиального сервиса YouTube

Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred

Генеральный продюсер RTVi сообщил о заморозке некоторых проектов канала

МИД РФ: США развернули кампанию не только против RT, но также ТАСС и российских газет

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в Соединенных Штатах, не было нигде... Нам пришло письмо из американского Минюста с требованием, чтобы мы сами себя признали иностранными агентами. На сегодняшний день до 17 октября мы обязаны сами себя "выпороть" и признаться иностранными агентами", - сказала Симоньян.

Она добавила, что, если телеканал не сделает этого в установленный срок, последуют аресты сотрудников и имущества.

По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.

Кроме того, телеканал могут обязать докладывать обо всех интервью и общении с представителями власти, что сделает невозможным допуск на пресс-конференции, потому что сотрудников RT как иностранных агентов не будут туда пускать.

Также, в случае признания телеканала иностранным агентом, власти США могут обязать RT во всех эфирах вешать плашку "иноагент". Кроме того, по словам Симоньян, уже весен законопроект, который может позволить дистрибьюторам телеканала в США прекратить вещание RT в обход всех заключенных договоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы RT в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама