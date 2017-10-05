Симоньян: телеканал RT в США может быть признан иностранным агентом до 17 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Телеканал RT в США до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в Соединенных Штатах, не было нигде... Нам пришло письмо из американского Минюста с требованием, чтобы мы сами себя признали иностранными агентами. На сегодняшний день до 17 октября мы обязаны сами себя "выпороть" и признаться иностранными агентами", - сказала Симоньян.

Она добавила, что, если телеканал не сделает этого в установленный срок, последуют аресты сотрудников и имущества.

По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.

Кроме того, телеканал могут обязать докладывать обо всех интервью и общении с представителями власти, что сделает невозможным допуск на пресс-конференции, потому что сотрудников RT как иностранных агентов не будут туда пускать.

Также, в случае признания телеканала иностранным агентом, власти США могут обязать RT во всех эфирах вешать плашку "иноагент". Кроме того, по словам Симоньян, уже весен законопроект, который может позволить дистрибьюторам телеканала в США прекратить вещание RT в обход всех заключенных договоров.