Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты 20 стран, ООН и Красного Креста обменяются опытом разминирования в Подмосковье

Общество
5 октября, 15:05 UTC+3 КУБИНКА область/ 5, октября. /ТАСС

Число участников выросло в два раза по сравнению с первой конференцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Представители 20 государств и трех общественных организаций прибыли на вторую международную конференцию по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Сегодня здесь собрались представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный Крест и служба ООН по вопросам противоминной деятельности), которых объединяет единая цель - скорейшее избавление народов нашей планеты от минной опасности", - сказал Ставицкий, открывая конференцию. Он отметил, что число участников выросло в два раза по сравнению с первой конференцией.

По его словам, в ходе двухдневной конференции специалисты обсудят имеющийся опыт обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам. Ставицкий подчеркнул, что это позволит совместно максимально снизить угрозы для мирного населения, будет способствовать повышению профессионализма и безопасности выполнения задач саперами.

"В ходе проведения конференции вы на практике увидите особенности подготовки специалистов в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ. Вам будут представлены средства поиска и защиты сапера, которые мы применяем при выполнении задач по разминированию", - рассказал генерал.

"Наша конференция станет еще одним шагом, направленным на скорейшее избавление земли от мин и взрывоопасных пережитков войны", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама