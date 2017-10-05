Специалисты 20 стран, ООН и Красного Креста обменяются опытом разминирования в Подмосковье

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КУБИНКА /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Представители 20 государств и трех общественных организаций прибыли на вторую международную конференцию по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"Сегодня здесь собрались представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевский международный центр гуманитарного разминирования, Международный Красный Крест и служба ООН по вопросам противоминной деятельности), которых объединяет единая цель - скорейшее избавление народов нашей планеты от минной опасности", - сказал Ставицкий, открывая конференцию. Он отметил, что число участников выросло в два раза по сравнению с первой конференцией.
По его словам, в ходе двухдневной конференции специалисты обсудят имеющийся опыт обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам. Ставицкий подчеркнул, что это позволит совместно максимально снизить угрозы для мирного населения, будет способствовать повышению профессионализма и безопасности выполнения задач саперами.
"В ходе проведения конференции вы на практике увидите особенности подготовки специалистов в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ. Вам будут представлены средства поиска и защиты сапера, которые мы применяем при выполнении задач по разминированию", - рассказал генерал.
"Наша конференция станет еще одним шагом, направленным на скорейшее избавление земли от мин и взрывоопасных пережитков войны", - заключил он.