Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США

Общество
5 октября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Люди вынуждены уходить с работы из-за опасений за собственную безопасность

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный редактор RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

Главный редактор RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность.

Смотрите также

Кисляк: гонения на российские СМИ в США - часть большого наступления на РФ

Захарова: США нарушают свое законодательство, объявляя RT иностранным агентом

"Еще один колоссальный негативный эффект, который мы сегодня имеем, - конечно, у нас "пачками" увольняются люди. Людям страшно, люди боятся. Нам сложно уже даже стрингера найти в США ", - сказала Симоньян на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Она подчеркнула, что на работу телеканала в США уже давно оказывается давление со стороны властей. При этом, по словам Симоньян, RT в США работает как обычное СМИ и никогда не занимался вбросом фейковых новостей.

Главред RT напомнила, что около года назад ЦРУ США опубликовало доклад, в котором ее имя упоминалось 27 раз, а название RT - 100 раз. "Мы занимаем ровно половину этого доклада, рассказ о нас", - сказала Симоньян.

Она уточнила, что претензии, которые предъявляются в этом докладе, касаются якобы имевшей место деятельности по вмешательству в выборы президента США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы RT в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
3
Российские подлодки нанесли удар "Калибрами" в поддержку наступления в Дейр-эз-Зоре
4
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
5
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью
6
Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел РФ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама