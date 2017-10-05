Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный редактор RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность.

"Еще один колоссальный негативный эффект, который мы сегодня имеем, - конечно, у нас "пачками" увольняются люди. Людям страшно, люди боятся. Нам сложно уже даже стрингера найти в США ", - сказала Симоньян на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Она подчеркнула, что на работу телеканала в США уже давно оказывается давление со стороны властей. При этом, по словам Симоньян, RT в США работает как обычное СМИ и никогда не занимался вбросом фейковых новостей.

Главред RT напомнила, что около года назад ЦРУ США опубликовало доклад, в котором ее имя упоминалось 27 раз, а название RT - 100 раз. "Мы занимаем ровно половину этого доклада, рассказ о нас", - сказала Симоньян.

Она уточнила, что претензии, которые предъявляются в этом докладе, касаются якобы имевшей место деятельности по вмешательству в выборы президента США.