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Лауреаты Межрегионального парафестиваля "Вдохновение" определены в Москве

Общество
5 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Выступления участников фестиваля состоятся на сценах Московского драматического театр на Малой Бронной, Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и Центрального дома кино

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инклюзивные коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Курска победили в Межрегиональном парафестивале "Вдохновение", их спектакли будут показаны в столице с 27 по 30 ноября. Соответствующее решение принято в четверг на заседании жюри конкурса, передает корреспондет ТАСС.

Лауреатом в номинации "Кино" стала анимационная студия "Да" из Санкт-Петербурга. Музыкальными лауреатами стали организация "Хор инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата "Преодоление" из Москвы и Дмитрий Моргунов из Долгопрудного. Подмосковные коллективы "Радуга" и Emotion победили в категории "Танец". Лучшими театрами названы Театр Моды, пародии и иллюзии "Кураж" из Московской области и Театр мимики и жеста "Акварель" из Курска.

Отдельную путевку в финал жюри предоставило екатеринбургской театральной студии "Со-бытие".

Участники фестиваля выступят на сценах Московского драматического театра на Малой Бронной, Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и Центрального дома кино.

"Настолько много ярких, творческих работ во всех четырех номинациях, что у нас были сомнения: хотелось выделить и одну, и вторую, и третью работу", - призналась член жюри фестиваля, заслуженная артистка РФ Валерия Беседина.

По ее словам, жюри подходило к оценке работ не с позиции сострадания к людям с ограниченными возможностями, а "с позиции личности". "Эти люди просто немного другие, и среди них есть талантливые, яркие личности", - подчеркнула композитор.

"Вдохновение"

Межрегиональный парафестиваль "Вдохновение" проходит при поддержке Министерства культуры РФ с целью вовлечь в творческий процесс детей и молодежь с ограниченными возможностями. Фестиваль не разделяет участников по характеру инвалидности и степени профессионализма. Отправить заявку на конкурс-смотр могли инклюзивные коллективы, участникам которых от 7 до 35 лет. В отборе участвовали проекты этого года с использованием отечественного классического репертуарного материала.

Также в рамках фестиваля 26 ноября пройдет конференция, посвященная менеджменту инклюзивных театральных проектов.

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