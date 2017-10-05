Кабмин одобрил законопроект о разрешении принимать от граждан видео и фото нарушений ПДД

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешают принимать в качестве официального доказательства нарушения правил дорожного движения сделанные гражданами фотографии и видеозаписи.

Об этом сообщила пресс-служба Открытого правительства.

"Видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для штрафов. Соответствующий законопроект был одобрен 5 октября на заседании правительства РФ. Механизм "народного инспектора", как ожидается, заработает уже через год", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, на заседании кабинета министров 5 октября были одобрены изменения в кодекс, которые позволят привлекать лиц, нарушивших правила дорожного движения, "к административной ответственности без составления соответствующего административного протокола на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане".

По его словам, далее законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений. Для того, чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданин должен зарегистрироваться на портале госуслуг, указав, в том числе, свои имя, отчество и фамилию, а на его видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение. Как отмечается в сообщении, это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съемке на телефон.

Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Об инфраструктуре

"Для того, чтобы "народный инспектор" действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства планируется потратить за три года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учетом того, что "народный инспектор" будет в том числе помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства", - сказал Абызов.

По словам министра, этот механизм будет запущен через год, после соответствующей обкатки. Он отметил, что уже сегодня в пилотных регионах, таких как Москва и Казань, работают подобные инструменты привлечения нарушителей ПДД к ответственности. Абызов сообщил, что с начала года в ГИБДД гражданами было направлено более 110 тыс. фотографий и видеороликов с нарушениями ПДД. С помощью механизма "народного инспектора", по словам министра, можно будет фиксировать основные наиболее опасные нарушения, такие как выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, не пропуск пешеходов на пешеходном переходе, агрессивное вождение, нарушения при пересечении ж/д переездов.