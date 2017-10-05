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Более 33 тыс. электронных больничных выдано с 1 июля 2017 года

Общество
5 октября, 15:14 UTC+3

На момент вступления в силу закона об электронных листках нетрудоспособности около 700 медучреждений страны из 12 тыс. были готовы к их выдаче

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 33 тыс. листков нетрудоспособности выдано в электронном виде за три месяца с начала вступления в силу закона об электронных больничных. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Федеральном фонде социального страхования (ФСС).

С 1 июля вступил в силу закон, согласно которому у россиян появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. По данным ФСС, на момент вступления в силу закона около 700 медучреждений России из 12 тыс. были готовы выдавать больничные в электронном виде.

"Количество электронных листков за три месяца с момента вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 № 86-ФЗ составило 33 167 штук", - говорится в сообщении.

В ФСС отметили, что на 1 октября 2017 года электронный листок нетрудоспособности выдается во всех в 85 субъектах России. Сегодня более 1,4 тысячи медицинских организаций по всей стране подключились к этой системе, отметили в фонде.

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