Депутат предложил под оскорблением чувств верующих понимать совершенные в церквях действия

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается уточнить, что под оскорблением чувств верующих подразумеваются только те действия, которые совершены во время и в местах проведения религиозных обрядов. Проект закона размещен в четверг в думской электронной базе данных.
Смолин отметил, что, согласно действующему законодательству, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, могут иметь целью оскорбление религиозных чувств верующих только в том случае, "если они препятствуют деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний", в то время как более широкое толкование "явно посягает на свободу слова и свободу передачи, производства и распространения информации".
"В связи с изложенным предлагается установить, что действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний. Только в этом случае такие действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания, то есть как нарушение конституционных прав и свобод граждан", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что законопроект направлен на защиту установленных Конституцией РФ "гарантий свободы мысли и слова, а также права свободно передавать, производить и распространять информацию любым законным способом". Как поясняет депутат, ссылаясь на Конституцию РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законом "только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Так, отметил он, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда религиозного превосходства.
При этом, указывает парламентарий, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это, в свою очередь, говорит о праве каждого на свободное распространение в том числе и атеистических, антиклерикальных и антирелигиозных убеждений, если при этом не совершаются действия, нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу.
Изменения предлагается внести в часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).