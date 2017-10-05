Ресин: сроки достройки домов дольщиков должны быть максимально сокращены

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сроки возведения объектов долевого строительства в Москве должны быть максимально сокращены. Об этом заявил в четверг ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин по итогам заседания рабочей группы по защите прав московских дольщиков.

Ресин, возглавляющий рабочую группу, напомнил, что планы-графики решения проблем обманутых дольщиков, подготовленные регионами, размещены в открытом доступе на сайте Минстроя России. При этом, указал он, Москва подготовила дорожную карту одной из первых в России и плотно занимается вопросом дольщиков.

"Люди, которые попали в столь сложную ситуацию, должны все без исключения быть включены в формируемый Москвой реестр объектов незавершенного долевого строительства, и критерий здесь может быть только один: права дольщиков должны быть соблюдены, и пострадавшие по вине недобросовестных застройщиков граждане должны получить свои квартиры не на бумаге, а в уже достроенных домах. Сроки достройки таких объектов должны быть максимально сокращены", - подчеркнул Ресин.

По словам парламентария, "планы-графики не будут застывшими". Их уточнение продолжится с учетом замечаний и предложений рабочей группы по защите прав столичных дольщиков, а также с учетом мнения инициативных групп граждан.