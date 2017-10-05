В Чечне после реконструкции открыта автодорога, которая свяжет регион с Ингушетией

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автотрасса "Грозный - Серноводское", которая станет дублером федеральной трассы Р-217 "Кавказ" и свяжет регион с Ингушетией, открыта в Чеченской Республике. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела строительства и реконструкции автодорог и искусственных сооружений министерства автодорог республики Айнди Джабраилов.

По его словам, дорога между Грозным и Серноводским была полностью разбита при военных действиях в период с середины 1990 до начала 2000 годов. "По этой дороге шло основное движение тяжелой военной техники, с тех пор у нас не было возможности восстановить трассу, мы ее держали в гравийном исполнении, в принципе, она была непроезжей", - сказал начальник отдела.

"Закончена реконструкция трассы "Грозный - Серноводское", движение по ней открыто. Она идет параллельно федеральной трассе Р-217 "Кавказ" (бывшая М-29) и будет ее разгружать. На строительство новой автодороги было направлено 593 млн рублей из федерального и местного бюджетов", - отметил Джабраилов.

Он добавил, что новая автотрасса свяжет Ингушетию с Чечней, на 20 км сократит дорогу от Серноводского до Грозного, упростит передвижение для порядка 100 тыс. жителей шести крупных населенных пунктов, в том числе Серноводского, Самашек, Давыденко, Закан-Юрта и других сел в Ачхой-Мартановском районе. "Раньше людям надо было выбраться для поездок на федеральную трассу, а теперь они смогут ездить прямо", - сказал Джабраилов.

Новую автодорогу протяженностью 21 км в две полосы третьей категории строили три года, окончание и сдачу объекта дорожники приурочили к 199-летию Грозного, которое отмечается 5 октября.