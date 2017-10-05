Россия подарила Институту Франции бюст Петра Великого

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Россия передала в дар Институту Франции бюст Петра Великого, изготовленный из знаменитого каррарского мрамора на основе оригинала XVIII века. Торжественная церемония состоялась в четверг в штаб-квартире этого национального научного центра в Париже в память о 300-летии визита Петра I в Париж и его избрания в состав Академии наук Франции.

"Петру Великому принадлежала огромная роль в строительстве постоянных отношений между Россией и Францией, - отметила на церемонии во дворце наук глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. - Именно в его эпоху наши страны впервые протянули друг другу руку". Академик назвала отношения с Россией "фундаментальными для Франции" и подчеркнула, что именно так всегда оценивал франко-российский диалог лидер Франции генерал Шарль де Голль.

Глава российской делегации, заместитель министра культуры Аллы Манилова напомнила в свою очередь об исторических корнях взаимных связей двух стран. "Сегодняшнее событие одновременно обращено в будущее, которое мы строим вместе", - отметила она.

Выставка с аншлагом

"Нынешний год стал во Франции настоящим Годом Петра Великого", - сказала ТАСС автор монографии о русском государе, профессор Сорбонны Франсин-Доминик Лихтенан. Она отметила большой успех выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717". Эта уникальная историческая экспозиция, которую открыли в конце мая в Версале лидеры двух стран Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, проходила с аншлагом в течение всего лета. В истории дворца Большой Трианон она стала самой посещаемой, собрав почти 300 тысяч посетителей.

Французский биограф русского государя напомнила, что Петр I провел во Франции два месяца - с 21 апреля по 21 июня 1717 года. "Символическим моментом исторического визита стало свидание царя с юным королем Людовиком XV, - отметила она. - В знак дружбы с Францией русский государь на этой встрече поднял семилетнего французского монарха на руках".

Во время визита царь отвергал пышные церемонии, отдавая предпочтение посещению мануфактур. Ничто не ускользало от его взора: анатомический кабинет с его коллекциями, изготовление гобеленов, обсерватория, Сорбонна, королевская типография, Ботанический сад. В Лувре он восторгался макетами укреплений, которые возвел знаменитый строитель фортификаций и крепостей, маршал Франции Себастьен Ле Претр де Вобан. Точность записей, которые вел Петр I в своем дневнике, сделают честь любому исследователю.

Поклонник науки

Создатель новой России видел во Франции союзницу. По словам исследователя, в сближении петровской России и Франции значительную роль сыграл президент Академии наук Жан-Поль Биньон. "Интеллектуальную Францию мало трогали войны, которые вел Петр, она видела в нем поклонника науки, - считает Лихтенан. - Аббат Биньон был убежден в том, что именно наука должна создать первые настоящие узы между странами".

В знак уважения к русскому государю Академия наук Франции 22 декабря 1717 года единодушно избрала его в ряды академиков.

Исторический визит повлиял и на судьбу прадеда Пушкина. Африканский крестник русского государя Абрам Петрович Ганнибал, сопровождавший царя в этой поездке, ведал в его свите походной библиотекой. Петр оставил затем своего воспитанника учиться во Франции точным наукам, и будущий генерал Ганнибал оказался исключительно способным учеником. Вернувшись спустя несколько лет в Россию, он поднялся до высших ступеней военной службы, сыграл важную роль в инженерных, дипломатических и даже аграрных проектах Российского государства.

Передача бюста Петра Великого стала прологом к Дням России во Франции, проводимых по инициативе Министерства культуры. Старт этой программе дан в четверг в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли. На протяжении двух месяцев состоятся научные и культурные конференции, семинары, концерты, кинопросмотры.

Трианонский диалог

По мнению посла РФ во Франции Александра Орлова, 2017 год займет "видное место в летописи отношений двух стран". Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин стал первым зарубежным лидером, приглашенным в Париж после избрания в начале мая Эмманюэля Макрона на пост главы Французской Республики.

По итогам встречи, продолжил Орлов, французский лидер выступил с предложением создать российско-французский форум гражданского общества. "Цель инициативы, получившей название "Трианонский диалог", - отметил посол, - состоит в том, чтобы содействовать развитию контактов по линии молодежи, неправительственных организаций, наращиванию деловых обменов между Францией и Россией".