Число несчастных случаев на производстве в Омской области снизилось за полгода на 23%

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось в Омской области за шесть месяцев более чем на 23% благодаря предупредительным мерам. Об этом говорится в пресс-релизе Омского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).
"Благодаря предупредительным мерам, за шесть месяцев 2017 года количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стало на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении ФСС.
На финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний Омским отделением фонда ежегодно выделяется 74 млн рублей. Почти половина этой суммы идет на закупку средств индивидуальной защиты работников, отметили в ФСС.
Большая часть пострадавших в Омской области трудится на предприятиях обрабатывающих производств и строительной отрасли. "Основными причинами несчастных случаев стали неудовлетворительная организация производства работ и нарушения трудового распорядки и дисциплины труда", - говорится в пресс-релизе.