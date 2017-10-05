Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число несчастных случаев на производстве в Омской области снизилось за полгода на 23%

Общество
5 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Согласно данным Фонда социального страхования (ФСС), большая часть пострадавших в регионе трудится на предприятиях обрабатывающих производств и строительной отрасли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось в Омской области за шесть месяцев более чем на 23% благодаря предупредительным мерам. Об этом говорится в пресс-релизе Омского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"Благодаря предупредительным мерам, за шесть месяцев 2017 года количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стало на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении ФСС.

На финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний Омским отделением фонда ежегодно выделяется 74 млн рублей. Почти половина этой суммы идет на закупку средств индивидуальной защиты работников, отметили в ФСС.

Большая часть пострадавших в Омской области трудится на предприятиях обрабатывающих производств и строительной отрасли. "Основными причинами несчастных случаев стали неудовлетворительная организация производства работ и нарушения трудового распорядки и дисциплины труда", - говорится в пресс-релизе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама