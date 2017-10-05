В Египте придают большое значение участию в фестивале молодежи в Сочи

КАИР, 5 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египет придает большое значение участию во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Об этом в четверг заявил корреспонденту ТАСС руководитель рабочей комиссии по подготовке к слету, глава делегации от арабской республики и председатель Египетской ассоциации выпускников Российских и Советских вузов Шериф Гед.

Интерес к мероприятию

"Данное мероприятие вызвало большой интерес не только среди молодых египтян, но у многих профильных ведомств, в том числе в министерствах по делам молодежи и спорта, туризма и культуры, - сказал он. - Все они уделили немалое внимание подготовке к этой поездке и участию в мероприятиях, указав на особое значение присутствия на них представителей от Египта. К примеру, Минкультуры предоставило билеты нескольким нашим артистам, которые выступят с концертом. Минмолодежи также частично оплатит проезд, и сам глава ведомства, как ожидается, поедет в Россию".

По словам собеседника агентства, из общей квоты в 100 делегатов к настоящему моменту свое участие уже подтвердили около 80 человек. "Наша делегация формируется по двум главным направлениям: из молодежных представителей нескольких партий, среди которых старейшая "Аль-Вафд", а также партии "Ат-Тагамму", "Аль-Мухафизин" и "Аль-Масриин аль-Ахрар", - отметил Гед. - Но больше всего молодых людей были отобраны из тех, кто регистрировался на сайте фестиваля. Так из всех желающих Москва выделила 365 претендентов, а мы уже, в свою очередь, также как это происходит и в других странах, сформировали комиссию и выбрали 100 лучших среди молодежи".

Помощь в организации

Как отметил глава египетской делегации, немалую помощь в подготовке поездки оказывает и российская сторона. "В первую очередь, это посольство РФ в Каире, Консульский отдел и Российский центр науки и культуры. Нашу комиссию лично принимал посол Серей Кирпиченко, который пожелал нам удачи. В практической части визы для всех наших делегатов предоставляются бесплатно, их выдача производится в льготном порядке, без очередей", - добавил он.

Участие в фестивале и египетская повестка

"Вновь хочу повторить, что наше участие - очень важно. Мы рады быть частью этого большого мероприятия, поскольку рассматриваем его как самое крупное в этом году во всем мире, - подчеркнул Гед. - В Сочи мы намерены организовать очень интересную и зрелищную выставку для всех участников фестиваля".

"Помощь в ее подготовке материала оказало Минтуризма, а сама экспозиция расскажет о Египте, будет демонстрироваться специально подготовленный фильм о Стране пирамид. Наши делегаты намерены принять участие во всех секциях, подискутировать на тему политики, экономики, культуры и так далее. У нас также намечена большая региональная программа, около 40 членов нашей делегацию поедут по городам РФ", - отметил он.

Гед рассказал, что получил обращение от канцелярии президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, которая в рамках сочинского фестиваля хочет организовать презентацию намеченного на следующий месяц в Шарм-эш-Шейхе Международного молодежного форума под патронажем главы Египта.

"Среди наших делегатов есть и молодые египтяне, которые учат русский язык, поэтому многие из них с нетерпением и большой радостью ждут этого визита и видят в нем возможность познакомиться с вашей страной и попрактиковаться в языке со своими российскими сверстниками. Надеюсь, что наши ребята смогут показать себя с самой хорошей стороны, - сказал Гед. - Учитывая размах ко всем участникам слета как к российской молодежи, так и гостям из других стран мы хотим обратиться с призывом о поддержке мира на Ближнем Востоке, во всем мире, призвать к совместным усилиям в глобальном противостоянии с терроризмом и подтвердить солидарность египтян со всеми государствами, которые подвергаются атакам экстремистов, стремящихся разрушить человеческую жизнь".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.