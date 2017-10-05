Ювелиры и программисты с ограниченными возможностями посоревновались в Дагестане

Профессиональная паралимпиада "Абилимпикс" была организована на базе детско-юношеской спортивной школы "Энергия" в Каспийске. Там разместились семь площадок по разным компетенциям: "психология", "адаптивная физическая культура", "программирование", "массажист", "переводчик", "бисероплетение" и "лего-конструирование". На этих площадках 36 участников с ограниченными возможностями из разных уголков Дагестана показывали свои умения и навыки.

В рамках чемпионата состоялась презентация еще одной компетенции — "народные и художественные промыслы".

"Из нашего колледжа в компетенции "народные промыслы" трое студентов представили работы по таким техникам, как "бисероплетение", "изонить", "вязание крючком". Кроме уже готовых работ, они прямо здесь наглядно показывают зрителям процесс работы", — рассказывает преподаватель изобразительного искусства Хасавюртовского профессионально-педагогического колледжа Зулейха Магомедова.

Народные промыслы и программирование

"Подобные мероприятия позволяют еще больше популяризировать наши народные промыслы, и в первую очередь — в нашей республике. Дополнительно, конечно, это площадка, где можно найти потенциального работодателя", — говорит другая участница в компетенции "народные промыслы", студентка 3-го курса Дагестанского художественного училища им. М. Джемала Фатима Алиева. Фатима учится на ювелира, и здесь она работает над изготовлением брошки из мельхиора.

Экспертом по ювелирному делу в компетенции "народные промыслы" является потомственный ювелир из знаменитого аула мастеров-ювелиров Кубачи, преподаватель Дагестанского художественного училища Курбан Инжиев.

На площадке "программирование" за компьютерами восемь участников. Они заняты разработкой web-приложения для туристической компании. Их работу оценивает эксперт Рустам Мусаев, преподаватель Аграрно-экономического колледжа из Хасавюрта.

"Конкурсное задание у моих ребят — разработка информационной системы для туристической компании. То есть они должны создать web-приложение для конкретной компании. Буду проверять умение ребят по разработке программного обеспечения по web-программированию. В основном будет оцениваться архитектура, функционал программного продукта", — рассказал ТАСС Рустам Мусаев.

Как сообщила руководитель пресс-центра чемпионата "Абилимпикс" в Дагестане Апай Ханарсланова, 36 участников паралимпиады оценивают более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей.

В первый день чемпионата параллельно с соревнованиями шло заседание рабочих групп по вопросам инвалидности с участием представителей региональных и федеральных органов власти.

Чемпионате содержал и торжественную часть. Вместе с представителями дагестанской эстрады перед участниками и зрителями чемпионата выступили ребята с инвалидностью. А до этого уже известные в республике баскетболисты-колясочники спортивного клуба "Скала" провели показательную игру.

"Уделять внимание друг другу"

"Для нашей республики чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" является первым. (…) Этот чемпионат является эффективным инструментом для профориентации, мотивации, трудоустройства таких людей. И его проведение, конечно, повлияет на формирование отношения к вам, чтобы вы чувствовали себя комфортно, могли найти себе хорошую работу", — сказал на церемонии открытия первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

По его словам, в Дагестане в последние годы делается многое, чтобы создать условия для жизни и работы людей с ограниченными возможностями здоровья. "Внимание к людям с ограниченными возможностями, создание им таких условий, чтобы они могли на равных найти себе работу — одно из важнейших направлений работы правительства", — сказал первый вице-премьер.

"Уровень этой работы в республике, в районе говорит о нашей цивилизованности. Чем выше этот уровень, тем больше наше общество цивилизованно", — сказал ТАСС Карибов.

Глава Минтруда Дагестана отметил, что для людей с ограниченными возможностями здоровья чемпионат "Абилимпикс" — это возможность продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки.

"Мы надеемся, что этот конкурс станет для вас шагом в большую профессиональную карьеру. Вы своим оптимизмом, большим упорством и личным трудом демонстрируете, на что способен человек, который ставит перед собой цель. Участие в чемпионате — это уже большой подвиг", — сказал министр труда и социального развития региона Расул Ибрагимов.

Анатолий Карибов и Расул Ибрагимов на площадке компетенции "лего-конструирование" © Низами Гаджибалаев

Чемпионат завершился церемонией награждения тройки лучших в каждой из номинаций. Вручать дипломы победителям приехали депутат Государственной Думы Гаджимет Сафаралиев, олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев, российский боец UFC Ислам Махачев, чемпион мира по вольной борьбе Расул Газимагомедов, руководитель пресс-службы ФК "Анжи" Айдемир Даганов.

"Я вырос в такой в семье, в которой все инвалиды, кроме меня. Эту проблему я знаю изнутри. И какими бы мы правильными, справедливыми, набожными не были, если в нас нет проявления человечности друг к другу, это все можно приравнять к нулю. Поэтому считаю, что побольше должно проходить таких мероприятий, побольше мы должны помогать, уделять внимание друг другу", — поделился со сцены заслуженный артист Дагестана и Чечни Ринат Каримов.

"Абилимпикс" — олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения — сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году.

Низами Гаджибалаев