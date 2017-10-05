Союз журналистов России назвал планы США о внесении RT в список иноагентов политцензурой

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил протест в связи с планами США внести канал RT в список иностранных агентов и назвал эти планы политической цензурой. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении СЖР.
"Мы расцениваем намерение внести российские СМИ в перечень "иностранных агентов" на территории США как политическое, - указано в заявлении. - Оно является ничем иным, как прямым давлением на свободу слова и очевидным примером двойных стандартов в отношении именно российских журналистов". В СЖР предупредили, что, в случае вынесения решения, оно будет расценено как "пример политической цензуры и попытка силового давления на свободу информационного выбора - в первую очередь выбора граждан США".
Союз журналистов России "намерен инициировать широкую международную кампанию протеста в защиту коллег". Речь идет о Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов, ОБСЕ, Комитете по защите журналистов (США), международной организации "Репортеры без границ", Неправительственной организации "Дом свободы", соответствующих комитетах Совета Европы и ПАСЕ.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала в США будут приняты серьезные меры вплоть до арестов. По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.
Кроме того, телеканал могут обязать докладывать обо всех интервью и общении с представителями власти, что сделает невозможным работу на пресс-конференции, потому что сотрудников RT как иностранных агентов не будут туда пускать.
Также в случае признания телеканала иностранным агентом власти США могут обязать RT во всех эфирах вешать плашку "иноагент". Кроме того, по словам Симоньян, уже весен законопроект, который может позволить дистрибьюторам телеканала в США прекратить вещание RT в обход всех заключенных договоров.