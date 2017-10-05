Диктор Кочергин и фотограф Рахманов желают коллегам успешно отработать Фестиваль молодежи

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Диктор Евгений Кочергин пожелал коллегам успешно отработать предстоящий Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). По просьбе ТАСС Кочергин рассказал о своем участии в фестивале 1985 года - тогда известный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР вместе с Верой Шебеко и другими коллегами вел репортажи с церемонии открытия и закрытия на стадионе "Лужники".

"Комментаторы и журналисты создают фон, но когда происходит событие масштабов страны, чтобы донести основное, привлекают дикторов, - заметил Кочергин. - Нужна особая интонация, форма и содержание. Мастерство осмысленного чтения, внутренняя оценка, подтексты, это все слагаемые именно нашей профессии".

"Я работал диктором ЦТ, в Дирекции программ. В 1985 году мне было 40 лет. Опыт - программа "Время", причем эфир на европейскую часть в 21:00. Когда узнал, что мне предстоит работать на закрытии и открытии, мне стало чрезвычайно интересно", - сказал он.

Дикторам на церемониях предоставили комментаторскую кабину, где кипела работа. "Перед нами все было как на ладони - вся чаша стадиона "Лужники". Естественно, у нас были заготовки, все было отрепетировано заранее, на самотек пускать такое событие невозможно, мог пойти неуправляемый процесс", - сказал он.

Ведущим церемонии помогали редакторы, представляя все новые вводные. "Перед нами были тексты, рядом дежурили редакторы, они подавали нам "тассовки", в случае непредвиденных перемен. Было интересно, хотя не всегда просто", - сказал Кочергин.

Встреча с Дином Ридом

В Москву в 1985 году на фестиваль приезжали звезды, в их числе - американский певец Дин Рид.

"Он выступал на концерте в Парке Горького, мы встретились на площадке, - поделился воспоминаниями Кочергин. - Помню, приехал, замотан после новостных эфиров, а он мне и говорит: "Ты что, устал что ли? Вид у тебя усталый!". Ну, думаю, надо взбодриться значит! Говорили с ним и по-русски, и по-английски, никаких барьеров не было. Он был чрезвычайно открытый парень, красивый, весь такой голливудского разлива. Народ пел вместе с ним, танцевал".

Говоря о предстоящем фестивале молодежи, Кочергин заметил, что "это полезное событие". "Молодежь должна знать друг друга, должна общаться, мы живем на одной планете, все контакты и фестивали очень важны", - сказал он. "За открытием, наверное, буду следить, желаю успехов коллегам", - добавил он.

Рождение меты

Классик советской фотографии Николай Рахманов в 1957 году работал в фотохронике ТАСС. Ему было 25 лет, когда он получил поручение в составе группы фотографов ТАСС снимать происходящее на улицах Москвы во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"У меня уже был накоплен опыт к времени проведения фестиваля, я с большим энтузиазмом взялся за работу, - сказал он. - Руководство мне сказало - надо, чтобы было красиво. Я старался".

"Страна в те времена была очень закрытой. Фактически этот молодежный фестиваль был как распахнутое окно со свежим воздухом, - рассказал Рахманов. - Я наблюдал, как люди реагируют, тянут друг к другу руки, стараются познакомиться, поменяться подарками, сувенирами. Эта было грандиозное событие, радость ощущалась на протяжении всего фестиваля".

"Именно тогда у меня появилась мечта - объехать на своей машине Европу, смотреть и снимать все, что я захочу. К счастью, позднее эта моя мечта сбылась", - сообщил фотограф.

Из знаменитостей Рахманов на фестивале запечатлел индийского актера и режиссера Раджа Капура. "Было несколько неожиданно, как только он приехал, вышел к журналистам - тут же начал выступать. Надо было очень спешить и передавать пленки", - рассказал он.

Самая удачная съемка, по словам Рахманова, состоялась непосредственно перед церемонией открытия. "Все ехали на стадион "Лужники", а я успевал перепрыгивать с одной машины на другую, чтобы запечатлеть атмосферу. Мне помогали все, достаточно было показать корочку ТАСС: все двери открывались, пускали на крышу, в кабину - везде! А делегаты даже подсаживали меня в грузовики", - рассказал он.

Чаще смотреть по сторонам

В настоящее время Николай Николаевич Рахманов в свои 85 лет путешествует, делает художественные коллажи из фотографий, которые напоминают мифические картины. Заслуженный фотограф критикует модные гаджеты и считает, что молодежь "слишком много времени проводит в сетях и слишком мало смотрит по сторонам". "Надеюсь, Фестиваль молодежи хоть на короткое время вытащит наших молодых людей из гаджетов, заставит посмотреть на мир глазами, сердцем, сфотографироваться на настоящие фотоаппараты!", - сказал он.

"Надеюсь, моим молодым коллегам будет очень интересно работать на фестивале, как в свое время мне, желаю им успехов", - заключил Рахманов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.