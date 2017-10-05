В Госдуме предложили увеличить детские пособия до 3 тыс. рублей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР) и Сергей Вострецов ("Единая Россия") внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, увеличивающий размер пособия по уходу за ребенком и срок его выплаты в случае отказа от его приема в детские дошкольные учреждения. Информация об этом размещена в четверг в думской электронной базе данных.
Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно тексту инициативы, предусматривается, что "ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается при достижении ребенком возраста от полутора до трех лет и (или) от трех до семи лет в случае непредоставления ребенку места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка".
В настоящее время детские пособия выплачиваются только до достижения ребенком возраста трех лет. "Однако в ряде субъектов РФ очереди в дошкольные учреждения непомерно велики. Наиболее острой остается проблема обеспечения детей раннего возраста местами в ясельных группах. По состоянию на 1 мая 2016 года актуальный спрос (очередность) составляет около 193 тыс. детей в возрасте от полутора до трех лет", - указывают инициаторы.
В связи с этим значительное количество матерей вынуждены находиться в предоставляемом в соответствии с законодательством РФ в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, констатируется в сопроводительных документах. "В целях дальнейшего усиления социальной поддержки семей с детьми законопроектом предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет, если ребенку не предоставлено место в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования", - говорится в пояснительной записке.
При этом право на такое пособие, по замыслу авторов, будет выплачиваться только в том случае, если есть соответствующий подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить места в детском саду или яслях.
"Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки", - уверены авторы законопроекта.