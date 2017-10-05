Центр одаренных детей открыли на базе музыкальной школы в Тульской области

ТУЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 40 тульских школьников начали обучение в открывшемся в четверг Центре одаренных детей Тульской области "Мастерская талантов". Он создан на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона - областной музыкальной школы им. Г. Райхеля, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Центр одаренных детей Тульской области "Мастерская талантов" стал структурным подразделением музыкальной школы им. Г. Райхеля, его деятельность полностью финансируется из областного бюджета. Обучение в Центре будет бесплатным. 43 ребенка прошли конкурсный отбор на такие специальности как фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты", - говорится в сообщении.

В планах на 2018-2019 учебный год - открытие театрального отделения центра на базе детской студии Тульского академического театра драмы и художественного отделения в детской художественной школе им. В. Поленова. В открытии учреждения принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что "в регионе очень много талантливых, одаренных детей, которые побеждают на самых престижных конкурсах и фестивалях, в том числе международных", добавив, что педагоги центра помогут ребятам оттачивать свое мастерство.

Методика обучения подразумевает наставничество не только преподавателей центра, но и мастеров-кураторов из столичных учебных заведений, а также проведение занятия с участием знаменитостей, приезжающих в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил создать в регионах страны центры поддержки одаренных детей, аналогичные сочинскому "Сириусу". Центр "Мастерская талантов" стал первым подобным учреждением в Тульской области, второй - планируют открыть в 2018 году на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им. Л. Толстого. В основу учебно-воспитательного процесса возьмут принципы толстовской педагогики.