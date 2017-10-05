Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр одаренных детей открыли на базе музыкальной школы в Тульской области

Общество
5 октября, 17:45 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 5, октября. /ТАСС

Деятельность образовательного учреждения полностью финансируется из областного бюджета, обучение в нем будет бесплатным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 40 тульских школьников начали обучение в открывшемся в четверг Центре одаренных детей Тульской области "Мастерская талантов". Он создан на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона - областной музыкальной школы им. Г. Райхеля, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Центр одаренных детей Тульской области "Мастерская талантов" стал структурным подразделением музыкальной школы им. Г. Райхеля, его деятельность полностью финансируется из областного бюджета. Обучение в Центре будет бесплатным. 43 ребенка прошли конкурсный отбор на такие специальности как фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты", - говорится в сообщении.

В планах на 2018-2019 учебный год - открытие театрального отделения центра на базе детской студии Тульского академического театра драмы и художественного отделения в детской художественной школе им. В. Поленова. В открытии учреждения принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что "в регионе очень много талантливых, одаренных детей, которые побеждают на самых престижных конкурсах и фестивалях, в том числе международных", добавив, что педагоги центра помогут ребятам оттачивать свое мастерство.

Методика обучения подразумевает наставничество не только преподавателей центра, но и мастеров-кураторов из столичных учебных заведений, а также проведение занятия с участием знаменитостей, приезжающих в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил создать в регионах страны центры поддержки одаренных детей, аналогичные сочинскому "Сириусу". Центр "Мастерская талантов" стал первым подобным учреждением в Тульской области, второй - планируют открыть в 2018 году на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им. Л. Толстого. В основу учебно-воспитательного процесса возьмут принципы толстовской педагогики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама