Парламент Ингушетии предложил дать регионам право устанавливать сроки найма соцжилья

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народное собрание Республики Ингушетия направило в Госдуму законодательную инициативу по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам в части предоставления социального жилья. Согласно предложению, полномочия по установлению сроков договора найма специализированного жилищного фонда могут быть закреплены за субъектами РФ, сообщила в четверг пресс-служба Народного собрания Ингушетии.

"В конце августа жители 18-этажного дома в Назрани обратились к председателю Народного собрания Ингушетии Зялимхану Евлоеву с просьбой ускорить сроки приватизации квартир, выделенных детям-сиротам по договору найма специализированного жилищного фонда. Комитет [республиканского] парламента по государственному строительству и законодательству разработал проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Данная инициатива предполагает закрепление полномочий по установлению сроков договоров найма специализированного жилищного фонда за субъектами РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время срок договора составляет пять лет и может быть заключен на новый пятилетний срок. "Жилые помещения специализированного жилищного фонда нельзя приватизировать, сдавать в аренду и поднаем в силу прямого запрета в законе. Для получателей социального жилья это законодательное ограничение создает массу неудобств", - цитирует пресс-служба председателя комитета по государственному строительству и законодательству Муссу Горчханова.

По данным властей, если инициатива будет поддержана Госдумой, дети-сироты уже через год смогут заключить договор найма с органами опеки, а это даст им больше прав на распоряжение жильем, в том числе на приватизацию.