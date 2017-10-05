Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Ингушетии предложил дать регионам право устанавливать сроки найма соцжилья

Общество
5 октября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Если Дума поддержит инициативу, дети-сироты смогут заключить договор найма с органами опеки уже через год

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народное собрание Республики Ингушетия направило в Госдуму законодательную инициативу по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам в части предоставления социального жилья. Согласно предложению, полномочия по установлению сроков договора найма специализированного жилищного фонда могут быть закреплены за субъектами РФ, сообщила в четверг пресс-служба Народного собрания Ингушетии.

"В конце августа жители 18-этажного дома в Назрани обратились к председателю Народного собрания Ингушетии Зялимхану Евлоеву с просьбой ускорить сроки приватизации квартир, выделенных детям-сиротам по договору найма специализированного жилищного фонда. Комитет [республиканского] парламента по государственному строительству и законодательству разработал проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Данная инициатива предполагает закрепление полномочий по установлению сроков договоров найма специализированного жилищного фонда за субъектами РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время срок договора составляет пять лет и может быть заключен на новый пятилетний срок. "Жилые помещения специализированного жилищного фонда нельзя приватизировать, сдавать в аренду и поднаем в силу прямого запрета в законе. Для получателей социального жилья это законодательное ограничение создает массу неудобств", - цитирует пресс-служба председателя комитета по государственному строительству и законодательству Муссу Горчханова.

По данным властей, если инициатива будет поддержана Госдумой, дети-сироты уже через год смогут заключить договор найма с органами опеки, а это даст им больше прав на распоряжение жильем, в том числе на приватизацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
3
Путин сменил главу Орловской области
4
Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама