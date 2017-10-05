Власти внедрят проект "Электронная школа" во всех школах Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект "Московская электронная школа" будет внедрен во всех образовательных учреждениях столицы к 1 сентября 2018 года, вместе с ним правительство Москвы установит гранты для учителей в размере 10 тыс. рублей, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

Мэр принял участие в традиционном селекторном совещании департамента образования города с педагогическим составом школ. Он поздравил всех учителей с профессиональным праздником.

"Московское учительство является одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Вы - это золотой фонд педагогов. Вы своими успехами каждый день это доказываете. Это видно и по результатам ЕГЭ, и по результатам Всероссийской олимпиады школьников, международным олимпиадам, в которых участвуют ученики, которых вы готовите", - обратился мэр к учителям.

Гранты и проект "Московская электронная школа"

По словам Собянина, правительство города считает работу по развитию московских школ и поддержке учителей одним из главных приоритетов. В частности, мэр обратил особое внимание на проект "Московская электронная школа".

"Он дает новые большие возможности для современных технологий - и для учащихся, и для учителей. Тем не менее, я знаю, у вас ведутся живые дискуссии на эту тему - это и дополнительный труд, затраты времени. А московский учитель и так серьезно загружен", - отметил Собянин.

Обращаясь к руководителю департамента образования Исааку Калине, мэр поручил вернуться к грантовой поддержке педагогов, активно внедряющих методы и технологии этого проекта. "Я предлагаю... ввести специальные надбавки для работы с электронными технологиями "Московской электронной школы" - в размере 10 тыс. рублей к заработной плате учителей. Мы с 1 сентября следующего года такую надбавку установим", - сказал мэр.

По его поручению также до 1 сентября следующего года проект "Московская электронная школа" будет реализован во всех образовательных учреждениях города.

"До 1 сентября следующего года мы укомплектуем новыми электронными досками, новыми ноутбуками, скоростным интернетом, wi-fi все московские школы. Этот проект будет реализован во всех наших образовательных учреждениях", - сказал Собянин.

О проекте

На данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы №2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицей № 1571. Как сообщил ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев в сентябре 2017 года к проекту "Московская электронная школа" присоединится треть столичных школ, еще две трети присоединятся в конце 2018 года. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.