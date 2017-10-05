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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Государственная киностудия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" откроет курсы детской анимации. Об этом заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".
"Сегодня студия - это новая управляющая компания, это новое здание киностудии, в которое мы переехали. Это новый детский центр, который откроется на базе Союзмультфильма, мы там будем делать образовательные классы для детей, дети смогут рисовать анимацию, сняться на хромакее и посмотреть на себя", - сообщила Слащева.
Образовательный детский центр на базе "Союзмультфильма" полноценно заработает уже в конце этого года, отметила она. "Первые елки, а также детский квест для более взрослых детей мы проведем уже в декабре этого года", - сказала Слащева.
Кроме того, на площадке "Союзмультфильма" по поручению президента РФ будет создан анимационный технопарк. "Это значит, что порядка 30 малых и средних анимационных студий смогут сесть на нашей территории, воспользоваться нашим технологическим оборудованием и производить анимационные проекты на нашей базе", - пояснила она.
В "Союзмультфильме" в 2017 году появится музей. Также киностудия намерена организовать курсы повышения квалификации "Будем учить аниматоров, как им правильно работать в профессии. Индустрия очень страдает без квалифицированных кадров. А с нашей амбицией нам их будет нужно очень много", - подчеркнула Слащева.
Председатель правления киностудии добавила, что в рамках новой стратегии "Союзмультфильм" станет индустриальной студией, которая запустит одновременно семь новых сериальных проектов. В 2018 году киностудия планирует выпустить полнометражный фильм. Компания также будет работать над развитием лицензионного направления и сейчас занимается поиском долгосрочного лицензионного партнера.
"Союзмультфильм" в будущем намерен создать франшизы с персонажами, созданными авторами киностудии и входящими в ее золотую коллекцию.
По словам Слащевой, финансирование проектов "Союзмультфильма" сейчас обеспечивают в основном контракты с компанией Danone. "Мы получили большой коммерческий контракт на использование "Простоквашино", раньше с Danone такого контракта не было", - сказала Слащева. Кроме этого, Союзмультфильм заключил производственный контракт с Danone на 30 серий "Простоквашино".
Danone получит право использовать "новые серии мультфильма для маркетинга и рекламы молока и молочной продукции, а также некоторых иных смежных категорий на территории Российской Федерации, стран СНГ, Грузии, Евросоюза, Прибалтики, Китая, Монголии на весь срок действия авторского права".